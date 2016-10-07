Американская история допинга

Хакеры выяснили, что более чем 200 американцам разрешили допинг



Фото с сайта wallpapercave.com

Хакеры группировки Fancy Bears опубликовали седьмую часть документов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Согласно новым данным, более 200 американских атлетов имеют разрешения на использование запрещенных веществ. Также была обнародована переписка спортивных чиновников США и научного руководителя USADA Мэтта Федорука, в которой упоминается странный случай с пересмотром допинг-теста пловца Пэйса Кларка.

Хакерская группировка Fancy Bears этой осенью похожа на крупную кинокомпанию. История со взломанной базой Всемирного антидопингового агентства (WADA) напоминает настоящую эпопею, где каждая новая серия, хоть и не всегда получается интересней предыдущей, все равно остается очень востребованной. Особенно у зрителей из России, сообщает «Газета.ру».

Седьмая часть документов WADA, опубликованная 6 октября на официальном сайте Fancy Bears, ожидания оправдала. На этот раз вместо привычного списка спортсменов с терапевтическими исключениями в хакерской саге появились мастера эпистолярного жанра — была опубликована переписка научного руководителя Американского антидопингового агентства (USADA) доктора Мэтта Федорука.

Согласно новым данным, Федорук знал об использовании запрещенных субстанций спортсменами разных стран под видом спортивного питания, а также о покрытии положительных допинг-проб.

В одном из опубликованных писем, в копии которого значится Федорук, говорится о случае с пловцом Пэйсом Кларком. 22-летний спортсмен не очень известен на высоком уровне, однако в его анализах, как сообщается в письме, был обнаружен недопустимый уровень тестостерона — показатели заметно превышали норму.

Никаких санкций за это превышение на Кларка не наложили. Напротив, USADA было рекомендовано провести повторные тесты с уточнением подходящего времени суток, чтобы нужные показатели могли соответствовать норме.

В другом послании, опубликованном хакерами, у чиновника USADA спрашивают, возможно ли применение спортсменами специального питания с содержанием конопли, так называемого «протеинового порошка семян конопли».

В седьмой части документов и помимо Федорука можно найти немало интересного. В частности, стало известно, что в США в 2015 году было выдано 583 терапевтических исключения на применение запрещенных препаратов. Их получили более 200 американских атлетов. В числе спортсменов, которые упоминаются в новом докладе, фигуристы Даниэль Итон и Джереми Эбботт.

Однако лидирующие позиции по количеству выданных терапевтических исключений за 2015 год все же занимают другие виды спорта. Этот рейтинг выглядит так: велоспорт — 102 исключения, легкая атлетика — 68, триатлон — 58, плавание — 42, зимние виды спорта — 37 исключений.

В число 200 спортсменов с терапевтическими исключениями попали и недавние триумфаторы Паралимпиады в Рио — члены женской паралимпийской сборной США по баскетболу Абигейл Данкин и Дженнифер Полст, а также член мужской паралимпийской сборной США по футболу Сет Джан и бывшие игроки мужской паралимпийской сборной США по баскетболу Мэтт Лесперанс и Уилл Уоллер.

Ранее группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS, онлайн-программы для сбора и хранения данных, в которой содержатся сведения о местонахождении спортсмена, пройденных им допинг-тестах, а также о разрешениях на терапевтическое использование препаратов.

До нынешнего дня было опубликовано шесть серий документов, которые охватывают в общей сложности 127 спортсменов из нескольких десятков стран. В их число вошли американские теннисистки Серена и Винус Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский велогонщик Крис Фрум, сербский баскетболист Милош Теодосич и американская баскетболистка Елена Делле-Донн.

В списках фигурировал и российский боксер Михаил Алоян, ставший серебряным призером Рио в весе до 52 кг.

Утверждалось, что после финального поединка он сдал положительный анализ на туаминогептан — лекарственный препарат, который уменьшает отек слизистой оболочки, способствует улучшению проходимости носовых ходов и облегчению дыхания.

Хакеры при этом не указали, что Алоян оформлял разрешение на использование препарата, в то время как у других спортсменов дополнительно указано, что у них обнаружены вещества, разрешенные к применению. Либо злоумышленники забыли добавить информацию о боксере, либо он сам не предупредил антидопинговые службы о приеме запрещенного препарата, что является явным нарушением правил и может иметь серьезные последствия.

WADA подтвердило подлинность документов и подчеркнуло, что всеми силами пытается предотвратить новые попытки взлома.

«WADA очень серьезно относится к ситуации с обнародованием личных данных атлетов. Собранная нами команда реагирования на эти инциденты активно сотрудничает с правоохранительными органами в Канаде и других странах и работает на основе собранных в ходе расследования данных, чтобы предотвратить другие попытки взлома. Мы проводим консультации с ведущими специалистами по кибербезопасности, чтобы гарантировать, что никакой утечки информации из системы ADAMS больше не было», — говорится в сообщении на официальном сайте WADA.

При этом многие врачи и юристы подчеркивают, что, хотя на первый взгляд опубликованная информация кажется сенсационной, никакого скандала она не вызовет, поскольку запрещенные вещества принимаются с согласования WADA и в России спортсмены тоже пользуются терапевтическими исключениями.

По данным Всемирного антидопингового агентства, всего в 2013 году было выписано 636 терапевтических исключений, в 2014-м их было уже 897, а в 2015-м — 1330. В черных списках присутствует множество препаратов, которые необходимы спортсменам для медицинских целей, и весьма сложно уличить кого-либо из них в неэтичном поведении.

Некоторые западные СМИ связывают хакерскую группу Fancy Bears с Россией, и в частности с ГРУ. Ранее именно ей приписывали кибератаки на Демократическую партию США.

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