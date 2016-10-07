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Киев потребовал освободить обвиненного в шпионаже журналиста

21:10 7.10.2016
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест по поводу официального предъявления журналисту Роману Сущенко обвинения в шпионаже и потребовало освободить его. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Киев назвал задержание Сущенко безосновательным, а обвинение в его адрес – надуманным и необоснованным. По мнению МИД, это является «очередным подтверждением политики РФ относительно усиления давления на Украину» и преследования е граждан.

«Призываем международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию с целью скорейшего прекращения нарушений прав человека и преследований независимых журналистов», - говорится в сообщении.

Сущенко был задержан в Москве 3 октября. По версии ФСБ, он собирал сведения, касающиеся деятельности российской армии и составляющие гостайну. В ведомстве считают, что Сущенко на самом деле является сотрудником разведки Минобороны Украины, а не журналистом, за которого себя выдает.

В настоящее время украинец находится в СИЗО Лефортово. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
 

Темы: Россия, Украина, Разведка и шпионаж в мире, Расследование преступлений в России, Отношения России и Украины
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