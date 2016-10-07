Глава Госдепа США обвинил Дамаск и Москву в военных преступлениях

Глава Госдепартамента США Джон Керри заявил о необходимости расследования действий России и правительственных войск Сирии в качестве военных преступлений. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Эти действия требуют тщательного расследования, чтобы выяснить, идет ли речь о военных преступлениях, а те, кто их совершил, должны быть привлечены к ответственности». – цитирует агентство высказывания Керри в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Марком Эро.

По словам Керри Москва и Дамаск должны объяснить нанесение авиаударов по медучреждениям и мирным жителям в Сирии. В частности, он обвинил правительственную армию САР в атаке на больнице в Алеппо, заявив, что при этом погибли 20 человек и еще свыше 100 были ранены.

Несколько ранее в Вашингтоне заявили о приостановке диалога с Москвой по вопросам перемирия в Сирии. Кроме того, не исключили, что в отношении России могут быть введены новые санкции из-за ее действий в САР.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что перед нанесением авиаударов по позициям террористов данные об их расположении тщательным образом проверяются. ВКС РФ не имеют отношения к атакам на гражданские объекты в Сирии.

