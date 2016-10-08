Ностальгия

Можно снести памятники и уничтожить символы. Но что делать с памятью?



Художественная композиция «Цветущая социалистическая Украина». Фото Yety с сайта wikimedia.org

В здании Верховной Рады закрыли панно «Цветущая социалистическая Украина» с изображением советской символики, созданное в 1946 году. Этот шаг, как сообщил спикер парламента Андрей Парубий, предпринят во исполнение законов по декоммунизации страны. Впрочем, такое событие можно считать знаменательным - Украина не только расстается со своим прошлым и прощается с символами. Окончательно уходит в прошлое республика, которая была когда-то жемчужиной в гербе СССР.

Панно убрали не только потому, что на Украине идет яростная борьба с коммунистическим прошлым. Это, если хотите, знак, намек на то, что о былой, цветущей республике ее жителям, увы, придется надолго забыть: бог весть, куда заведут страну ее нынешние руководители.

Но что делать с человеческой памятью? Ее не вырубишь бульдозером, как памятники, не изменишь, как старые названия городов. Потому все больше жителей Украины с ностальгической грустью вспоминают былые, славные времена…

Экономика республики некогда славилась своей мощью. Бурно развивалась наука. С конвейеров заводов шли машины, комбайны, трактора, здесь собирали сложнейшие механизмы, росла выработка электроэнергии, наращивала темпы развития промышленность. Выпуски теленовостей начинались с сообщений о делах и планах шахтеров Донецка, Луганска, коллективов «Запорожстали», Криворожского металлургического, Харьковского тракторного, Николаевского судостроительного…

С Украины непрерывным потоком шли эшелоны с богатым урожаем овощей и фруктов. На киностудии имени Довженко один за другим снимали фильмы, в театре имени Леси Украинки ставили спектакли. На курорты в Карпаты, Крым, Одессу, на Азовское море ездили отдыхать, набираться сил жители из всех союзных республик…

Многие украинские товары считались в СССР, как принято нынче выражаться, брендом. Автомобили «Таврия» и «Запорожец» были мечтой многих жителей СССР. Шли нарасхват мопеды «Карпаты» и «Верховина», пылесосы «Ракета», бритвы «Харьков», фотоаппарат ФЭД, телевизоры «Весна» и их тезки магнитофоны. Кухонный комбайн «Мария», к слову, первый в Советском Союзе, не забыли? И микрокалькураторы, которые, в докомпьютерную эпоху выпускали на киевском заводе «Кристалл», наверняка многие помнят. Это были вычислительные машинки с несколькими регистрами памяти и множеством функций.

Кто все это создавал? Разве одни украинцы? Конечно, нет. Украшали, развивали республику, множили ее богатства люди разных национальностей.

Беспрестанно прибывали в Москву поезда, самолеты, автомобили с Украины. Тысячи пассажиров были нагружены огромными сумками с салом, горилкой, соленьями, пирогами, фруктами, овощами. А еще они брали с собой радушие, доброту и лучезарные улыбки. Они спешили к друзьям, родственникам, знакомым.

Москвичи и жители других городов отправлялись на Украину. И тоже – с подарками и теплыми чувствами. Киевский вокзал во все времена года кипел, бурлил, в кассы с раннего утра до позднего вечера змеились несметные очереди. Народ просил, умолял, требовал - то два купейных до Харькова, то три плацкарта в Днепропетровск, хоть какие-нибудь билеты до Львова и Ужгорода.

Никто нигде не стрелял, никого не убивали. И Донецк стоял целый-невредимый, и Луганск. Народ гулял, отдыхал, спешил по делам. Среди зелени парков и скверов на скамейках сидели мамы с колясками, старички с газетами, бабушки с вязаньем. Простая картинка, тогда привычная, сейчас кажется идиллической, чуть ли не сказочной.

А как не вспомнить украинский футбол! За киевское «Динамо» яростно переживали ленинградцы, москвичи, ярославцы, казанцы. Киевляне – Анатолий Демьяненко, Леонид Буряк, Виктор Колотов, Владимир Мунтян, Игорь Беланов, Олег Блохин и другие - не играли, а творили, превращая футбол в театр. Они бивали голландцев, немцев, англичан, испанцев. А тренер-режиссер Лобановский восседал на скамейке суровый, как сфинкс. Он никогда не улыбался, не радовался, словно боялся спугнуть удачу…

На всю жизнь я запомнил свою первую поездку в Киев. Летняя жара, золотой песок, серебряная лента Днепра. Ансамбль «Червона рута» с Софией Ротару, песня «И рушник вышиваний на счастье дала…». Крещатик, Софийский собор, Московский проспект, Подол, Мариинский дворец, Золотые ворота. Торт «Киевский», котлеты по-киевски, пиво «Черниговское». И Олеся – рыжекудрая девушка с лучистыми глазами…

Было весело. Всегда, каждый день – от приезда до отъезда. То ли от того, что был молод, то ли потому, что такое время было – счастливое, беззаботное.

На днях получил весточку от киевского приятеля. «Больше живу прошлым, - пишет он с грустью. – Вспоминаю, пересматриваю старые фотографии, перечитываю письма. Не электронные, конечно, а бумажные. Думаю, не я один такой. Сегодня на Украине лучше, спокойнее оглядываться назад. Потому что строить планы, смотреть вперед – страшно…»

Напоследок вернусь к атрибуту, натолкнувшему на размышления. Глава украинского парламента Парубий уточнил, что панно «Цветущая социалистическая Украина» не уничтожено, а просто закрыто натяжным потолком. Тоже символично – вдруг красочное изображение еще пригодится? Ведь не ведомо, куда может повернуть буйная Украина…

P.S. Больше трети украинцев (35%) сожалеют о распаде Советского Союза. Такие данные приводятся в исследовании социологической группы «Рейтинг», которое проводилось в сентябре.