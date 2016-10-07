Финляндия объявила о втором за сутки нарушении границ российским Су-27

Военно-воздушные силы Финляндии объявили о втором за сутки нарушении воздушного пространства страны российскими истребителями Су-27. Финские военные заявили о подозрении, что второй российский истребитель якобы нарушил воздушное пространство страны.

Ранее телерадиокомпания Yle передала, что российский Су-27 подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии.

«Второй Су-27 позднее вечером был визуально идентифицирован финскими ВВС», — сообщило командование ВВС Финляндии в своем микроблоге в Twitter.

На сайте минобороны Финляндии уточнили, что истребитель Су-27 ​был замечен над Финским заливом к югу от города Порвоо (около 30 км к востоку от Хельсинки) в 21:33 мск.

За два часа до этого ВВС Финляндии заявило о другом нарушении воздушных границ страны самолетом российских ВКС. 6 октября в 16:43 мск истребитель Су-27 летел в воздушном пространстве Финляндии в том же месте — в Финском заливе южнее Порвоо. В воздушном пространстве Финляндии Су-27 находился около минуты, полетев за это время около 13 км и углубившись на территорию страны на 1 км.

Сразу после первого сообщения о нарушении воздушного пространства Финляндии, Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России заявил, что истребитель Су-27 совершал плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Финского залива и соблюдал все международные правила использования воздушного пространства. «Полет проходил по строго установленному маршруту. Во время полета самолет от маршрута не отклонялся, что подтверждается данными объективного контроля», — подчеркнули в Минобороны России.