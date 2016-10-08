Депутат Рады посоветовал работающим в России украинцам не возвращаться

Депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк посоветовал согражданам, отправляющимся в Россию на заработки, ехать с вещами «и больше не возвращаться», пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Сколько бы там денег не было заработано, сколько бы они их не привезли в Украину, я это никогда не буду воспринимать по одной простой причине: мы уже десятки людей потеряли во время борьбы против этого врага», — сказал Парасюк.

Говоря о «потерях в борьбе», депутат имел в виду конфликт на юго-востоке страны, начавшийся после государственного переворота в феврале 2014 года.

5 октября нынешнего года сообщалось, что МИД Украины не поддержало проект постановления об отмене безвизового режима с Россией.

По данным миграционной службы «незалежной», приведенным агентством «РИА Новости Украина», в 2015-м году границу с восточным соседом пересекли более 4 миллионов украинцев.