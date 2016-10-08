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Депутат Рады посоветовал работающим в России украинцам не возвращаться

15:00 8.10.2016
Верховная Рада Украины. Фото с сайта rada.gov.ua
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Депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк посоветовал согражданам, отправляющимся в Россию на заработки, ехать с вещами «и больше не возвращаться», пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Сколько бы там денег не было заработано, сколько бы они их не привезли в Украину, я это никогда не буду воспринимать по одной простой причине: мы уже десятки людей потеряли во время борьбы против этого врага», — сказал Парасюк.

Говоря о «потерях в борьбе», депутат имел в виду конфликт на юго-востоке страны, начавшийся после государственного переворота в феврале 2014 года.

5 октября нынешнего года сообщалось, что МИД Украины не поддержало проект постановления об отмене безвизового режима с Россией.

По данным миграционной службы «незалежной», приведенным агентством «РИА Новости Украина», в 2015-м году границу с восточным соседом пересекли более 4 миллионов украинцев.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.10.2016, 20:23
гость

Студента, задавшего Порошенко неудобный вопрос, решили отчислить. - Так надо зачислить его в Российский ВУЗ. А?
08.10.2016, 20:05
gvozd

еще один новый рабовладелец раздает указания бывшим совкам, где им разрешено жить..
уфф..
08.10.2016, 19:49
Забыли указать

что в хлеву и после опороса вскормлен молоком ближайшей опоросившейся родни.
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