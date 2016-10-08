СМИ узнали о «великолепном шаге» России в СБ ООН по Сирии

Альтернативный проект резолюции по Сирии, касающийся ситуации в городе Алеппо, внесенный Россией в Совет Безопасности ООН стал неожиданностью для западных стран, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

«Внесение Россией альтернативной резолюции в пятницу вечером застало западных сторонников французского проекта врасплох», - отмечает агентство. По мнению ряда дипломатов, на которых оно ссылается, российская резолюция - это «великолепный шаг со стороны Москвы, потому что он вынудит западные страны использовать право вето».

Также отмечается, что из-за того, что западным странам придется заблокировать альтернативную резолюцию, им не удастся выставить Россию в невыгодном свете.

В российском проекте резолюции, с копией которого удалось ознакомиться ТАСС, выражается поддержка предложению специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о выводе боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещенной в РФ) из восточной части Алеппо. В документе содержится просьба к генсеку организации Пан Ги Муну «представить Совету Безопасности детальный план реализации» этой инициативы «в сотрудничестве с заинтересованными сторонами» для последующего одобрения Совбезом.

Предложенный РФ проект также призывает все стороны выполнять российско-американские договоренности по Сирии, достигнутые 9 сентября и касающиеся прекращения боевых действий и обеспечения условий для оказания гуманитарной помощи населению.

Ранее в пятницу Франция внесла на рассмотрение СБ ООН свой проект резолюции, предусматривающий введение запрета на полеты военной авиации над Алеппо и призывающий соблюдать режим прекращения огня в Сирии. В случае невыполнения требований документ допускает введение мер против сторон сирийского конфликта.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин заявил журналистам, что не видит возможности для принятия подобной резолюции. «У меня есть подозрение, что (ее) истинный мотив - это вызвать вето России, даже несмотря на то, что изначально французские коллеги говорили нам, что у них нет таких намерений», - сообщил он.