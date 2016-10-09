Разведка ДНР обнаружила на Донбассе снайперов из США

Разведка Донецкой Народной Республики установила наличие в зоне конфликта снайперов из США. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

«В настоящее время мы собираем факты их преступной деятельности против жителей Донбасса», - заявил он.

Басурин также добавил, что разведчики обнаружили в полутора километрах от линии соприкосновения шесть минометов ВСУ калибром 120 мм, хотя в соответствии с минскими договоренностями подобное вооружение должно быть отведено на расстояние в 50-70 километров.

По словам представителя командования ДНР, территория республики регулярно обстреливается тяжелым вооружением. Кроме того, разведка выявляет новые факты переброски его к фронту, а также участие в боевых действиях иностранных наемников на стороне украинских войск.

Вооруженный конфликт продолжается на Донбассе более двух лет. С целью его урегулирования были приняты так называемые минские договоренности, которые, помимо всего прочего, предполагают прекращение огня и отведение тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Однако враждующие стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении данного пункта.

