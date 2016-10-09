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Чуркин призвал Великобританию прекратить поддерживать «разный сброд»

10:45 9.10.2016
Виталий Чуркин. Фото с сайта un.org
Сюжет: Сирийский кризис

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин резко отреагировал на критику со стороны Великобритании и США, представители которых на заседании СБ ООН выступили с обвинениями в адрес Москвы за ее решение наложить вето на проект резолюции о создании бесполетной зоны над Алеппо

Российски дипломат подчеркнул, что попытки оскорблений «не выведут нас из себя и не отвлекут от серьезной работы», сообщает ТАСС. Отвечая на призывы британского коллеги Мэттью Райкрофта немедленно остановить бомбардировки восточной части Алеппо, он предложил Лондону прекратить поддерживать «разный сброд по всему миру - экстремистов, террористов и разных прочих любителей раскачать ситуацию в той или иной стране».

«Вообще, прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое. И тогда ситуация оздоровится в очень многих областях и районах света», - сказал Чуркин.

Предложенный Москвой альтернативный документ, в котором поддерживалась инициатива о выводы боевиков из восточной части Алеппо, не набрал необходимых для принятия девять голосов. 

Темы: Россия, Великобритания, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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09.10.2016, 12:22
интересуюся

Вообще, прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое. И тогда ситуация оздоровится в очень многих областях и районах света», - сказал Чуркин.
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Просто анекдотичная фраза в устах нашего представителя. Разве не России вместе с СШа держит первенство в этих вопросах. Разве не Россия в самых примитивных, имперских формах продолжает беззастенчиво вмешиваться в дела соседей? Впрочем США бесспорно тоже не без греха.
09.10.2016, 12:05
Нет тут никаких идей, кроме стремления иметь всё.

войнушки развязывают за полезные ископаемые по всему миру. Те кто их развязывает не хотят умирать в этих бойнях. Они находят по всему миру для этих целей дурней, которые согласны умереть за гроши.
09.10.2016, 11:35
полухохол

ЧЕТКИЕ, ПОНЯТНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ(ДЛЯ ЗДРАВЫХ И РАЗУМНЫХ)РОССИИ РАДУЮТ (ПРОФЕССИОНАЛЫ)!Но для вековых аппонентов России и холопов "пиндостана" это НЕ АРГУМЕНТЫ! Все продолжится:противостояние во всех сферах:"гранаты у нас разной системы"!
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