Чуркин призвал Великобританию прекратить поддерживать «разный сброд»

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин резко отреагировал на критику со стороны Великобритании и США, представители которых на заседании СБ ООН выступили с обвинениями в адрес Москвы за ее решение наложить вето на проект резолюции о создании бесполетной зоны над Алеппо

Российски дипломат подчеркнул, что попытки оскорблений «не выведут нас из себя и не отвлекут от серьезной работы», сообщает ТАСС. Отвечая на призывы британского коллеги Мэттью Райкрофта немедленно остановить бомбардировки восточной части Алеппо, он предложил Лондону прекратить поддерживать «разный сброд по всему миру - экстремистов, террористов и разных прочих любителей раскачать ситуацию в той или иной стране».

«Вообще, прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое. И тогда ситуация оздоровится в очень многих областях и районах света», - сказал Чуркин.

Предложенный Москвой альтернативный документ, в котором поддерживалась инициатива о выводы боевиков из восточной части Алеппо, не набрал необходимых для принятия девять голосов.