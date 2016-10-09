На Украине началась дерусификация железных дорог

На железнодорожном транспорте Украины больше не будет использоваться информация на русском языке. Об этом в своем Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«К декабрю 2016 все билеты, названия станций, объявления, информация на табло будет вестись исключительно на украинском и английском языках!» — цитирует его Lenta.ru.

Кроме того, министр напомнил, что ведется работа над «декоммунизацией» названий станций.

Нормативные акты о декоммунизации действуют на Украине с 2015 года, они запрещают советскую и нацистскую символику, а также упоминание советских деятелей в географических названиях.