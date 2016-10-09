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На Украине началась дерусификация железных дорог

09:45 9.10.2016
Железнодорожные пути © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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На железнодорожном транспорте Украины больше не будет использоваться информация на русском языке. Об этом в своем Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«К декабрю 2016 все билеты, названия станций, объявления, информация на табло будет вестись исключительно на украинском и английском языках!» — цитирует его Lenta.ru.

Кроме того, министр напомнил, что ведется работа над «декоммунизацией» названий станций.

Нормативные акты о декоммунизации действуют на Украине с 2015 года, они запрещают советскую и нацистскую символику, а также упоминание советских деятелей в географических названиях.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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09.10.2016, 12:28
Валенюк

Если только в этом проблема, то пишите как хотите...
09.10.2016, 12:17
И.В.С.

Правильно,молодцы. А ещо провести декоммунизацию ,разобрать всё что построено при коммуняках и распродать ,можно будет ещо пару лет скакать и бить в бубен. Вот свобода.
09.10.2016, 12:16
учитель словесности

Не будете Вы ни чего знать. Знание - удел умных. Не напрягайтесь зря.
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