«Благодаря вам Россия стала богатой и могущественной страной»

«Трамп ударил Клинтон молотком и смог скомпенсировать свои непристойные высказывания»

В рамках второй встречи на дебатах Трамп и Клинтон много говорили о России, причем Клинтон взывала к мести за поддержку Асада, а Трамп возлагал на соперницу ответственность за могущество РФ. Наиболее ярким моментом стала контратака Трампа с призывом посадить Клинтон в тюрьму. А вот «Оскара» за лучшие роли второго плана стоило бы вручить мухе и лицу Билла Клинтона.

Небольшой по американским меркам город Сент-Луис на одну ночь превратился в политическую столицу США – именно там прошли вторые дебаты между двумя основными претендентами на президентский пост. Прошедшую дискуссию можно условно разделить на три блока. Первый – товарищеский суд за «аморалку», в основном над Дональдом Трампом. Второй – вопросы внутренней политики, в основном налоги, рабочие места, медицинское страхование. Третий – вопросы внешней политики. В него вошли Сирия, беженцы, иммигранты и дурное влияние России на всех и вся. По формату это были отобранные модераторами вопросы от «неопределившихся избирателей». Некоторые из избирателей присутствовали в зале и могли говорить за себя сами, другие вопросы озвучивали ведущие. У кандидатов было 120 секунд на ответ, сами дебаты продлились полтора часа.

Накануне боя

Незадолго до встречи в Сент-Луисе оба кандидата оказались в центре громких скандалов. Вечером в пятницу газета Washington Post опубликовала на своем сайте запись разговора 2005 года. В частной беседе с продюсером Билли Бушем в довольно вульгарной и грубой форме Трамп высказал мысль о том, что когда ты звезда, то можешь творить с женщинами все что угодно, в том числе и приставать к ним. Портал Wikileaks в свою очередь опубликовал около 2000 писем Джона Подесты – главы штаба Хиллари Клинтон. Это первая часть обильной переписки, впереди мир ждет еще больше откровений.

Больше всего внимание американских наблюдателей привлекли тексты речей госпожи Клинтон на различных мероприятиях с участием банкиров. Выяснилось, что та позиция, которую Клинтон высказывает на закрытых встречах, несколько отличается от той, которую она заявляет избирателям.

В частности, Клинтон положительно отзывалась об идее снизить налоги на корпорации (официально она придерживается прямо противоположной позиции) и поднять пенсионный возраст. Отмечала, что ее не сильно волнует состояние среднего класса из-за «внушительного состояния ее семьи». Подчеркивала, что личная позиция политика может сильно отличаться от публичной. Пострадавший от взлома Подеста традиционно поспешил обвинить во всем Россию, и на этом тема до дебатов была закрыта.

Нужно признать, что Дональду Трампу скандал с сексистскими высказываниями обошелся гораздо дороже, чем Клинтон ее откровения перед банкирами. Несмотря на то, что кандидат-республиканец оперативно принес извинения за свои пошлости 11-летней давности, многие видные «слоны», такие как бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер или бывший кандидат в президенты Джон Маккейн, поспешили отозвать свою поддержку Трампу. По сути, республиканский истеблишмент, который смертельно боится окончательно потерять контроль над родной партией, воспользовался поводом, чтобы нанести эксцентричному миллиардеру удар в спину. В сторону Трампа посыпались призывы отказаться от выдвижения и снять свою кандидатуру в пользу кандидата в вице-президенты Майкла Пенса. Логика истеблишмента предельно проста: лучше пускай выиграет Клинтон, но мы сохраним контроль над партией (официально – не позволим Трампу ее разрушить). Впрочем, у большинства американцев другое мнение: согласно соцопросам, они советуют Трампу остаться в гонке, хотя среди электората демократов ухода миллиардера со сцены пожелали порядка 70% респондентов.

Акт первый – о несоответствии высокому моральному облику

Безусловно, на таком внешнем фоне Клинтон выдвигалась на дебаты в приподнятом расположении духа, намереваясь превратить политический спор в товарищеский суд над аморальным поведением Трампа. Сам кандидат-республиканец поспешил сделать удар на опережение: за два часа до дебатов он провел публичную встречу с женщинами, которые в различные годы обвиняли Билла Клинтона в сексуальных домогательствах. В частности, на встрече присутствовала Хуанита Броудрик. По ее утверждениям, сделанным в 1999 году, за 20 с лишним лет до этого – в 1978 году – ее, юную практикантку, изнасиловал генеральный прокурор Арканзаса Билл Клинтон, а молодой адвокат Хиллари Клинтон ей угрожала и сделала все, чтобы замять эту историю. Также на встрече присутствовала Кэти Шелтон – она стала жертвой изнасилования в 11 лет, а преступника в суде защищала все та же Хиллари Клинтон. Преступник получил всего 10 месяцев тюрьмы.

Главным лейтмотивом этой встречи стала фраза, произнесенная Броудрик: «Дела важнее слов». Да, Трамп позволяет себе сексистские высказывания, но в отличие от Клинтон он никого не насиловал и в отличие от Клинтон же не защищал и не покрывал насильников. В итоге это стало главной линией обороны Трампа во время первой части дебатов. Женщин, пострадавших и якобы пострадавших от действий четы Клинтон, Трамп привел на дебаты в качестве своих гостей в студии. Также в зале присутствовал сам бывший президент США. Судя по его грустному выражению лица, идея Трампа собрать в одном зале жену и трех бывших любовниц ему не понравилась. При этом режиссер трансляции показал себя тайным республиканцем: Трамп показывает на обиженных женщин, все на них смотрят – и режиссер дает крупным планом страдающее лицо Билла.

Но в целом первый раунд остался скорее за Клинтон. Причина тому не столько ораторские способности кандидатов, сколько сам формат дискуссии. Все формулировки вопросов были чрезвычайно выгодны Клинтон, давали ей возможность с ходу атаковать, Трамп же вынужден был держать оборону. Если Клинтон не укладывалась в отведенное время, то ведущие относились к этому снисходительно, Трампа же всегда начинали перебивать с 121-й секунды.

Акт второй – о паразитировании на налогоплательщиках

«Это чертовски хорошо, что человек с таким темпераментом, как у Дональда Трампа, не сможет принимать законы в нашей стране», – заявила Хиллари Клинтон. «В противном случае вы будете сидеть в тюрьме», – парировал Дональд Трамп.

Во второй части дискуссии кандидаты обсудили вопросы внутренней политики – и в этот момент республиканцу удалось поднажать. Он эффектно начал с обещания добиться уголовного преследования в отношении Клинтон за коррупцию и использование личной почты в рабочих целях. Несколько раз произнес, что бывшая первая леди должна сидеть в тюрьме. И с легкостью перевел стрелки в скандале с неуплатой федеральных налогов на саму Клинтон. Да, Трамп пользовался лазейками в налоговом кодексе, чтобы не платить обязательные сборы, списывая их на убытки или амортизацию («Мне очень нравится слово «амортизация», я очень люблю амортизацию»). Но эти лазейки придумал не он, а такие люди, как Хиллари Клинтон, чтобы ее друзья – такие люди, как Уоррен Баффет или Джордж Соррос – могли уклоняться от налогов. Трамп пользовался предоставленным ему законом правом, но не он себе это право дал, а вашингтонский истеблишмент. Трамп оплачивает свою кампанию сам, а Клинтон тратит сотни миллионов, полученных от ведущих бизнесменов. И ей неминуемо придется рассчитываться за эту помощь в случае победы.

При этом каждые пять минут Трамп со всем возможным уважением вспоминал Берни Сандерса. Миллиардер обильно цитировал высказывания вермонтского сенатора, направленные против Клинтон, которые тот делал во время праймериз Демпартии. И неизменно отмечал, что Сандерс был во всем прав, а Хиллари выиграла первичные выборы нечестно. Досталось Клинтон и за ее речи перед банкирами. Кандидат от демократов уверяла, что высказывания о разнице между публичной и личной позицией были вырваны из контекста: якобы в тот момент обсуждался фильм Стивена Спилберга «Линкольн» и ее высказывания касались политики 16-го президента США. «Между вами и Авраамом Линкольном огромная разница», – язвительно заметил на это Дональд Трамп.

Если Клинтон пыталась «выбить» из-под Трампа остатки женского электората, то Трамп пытался увести к себе (или хотя бы уговорить сидеть дома) сторонников Берни Сандерса. По мнению миллиардера, Клинтон будет работать исключительно в интересах своих друзей с Уолл-Стрит. Вся нынешняя ситуация – это следствие того, что она уже 30 лет у власти и расслоение между богатыми и бедными при ней продолжится. А сам он станет президентом всех американцев.

Акт третий – о русской агрессии в Сирии

Переходный вопрос к третьей части дискуссии задала избирательница-мусульманка, он касался исламофобии в США и миграции из мусульманских стран. Позиция Клинтон: американцы должны решительно бороться с любыми формами нетерпимости и приютить как можно больше мигрантов из Сирии, так как сирийские дети страдают от «российской агрессии». По мнению Трампа, исламофобия – вещь, конечно, плохая, но она возникла не на пустом месте, а в результате многочисленных терактов, от которых страдают граждане США. Значит, исламскому сообществу нужно более активно выявлять преступников в своих рядах, передавая их в руки правоохранительных органов. Америка не может позволить себе давать приют террористам и убийцам, вещал Трамп. Если эту политику продолжать, то исламофобия в обществе только усилится, а страдать от этого будут законопослушные мусульмане.

Так кандидаты плавно перешли на тему международной политики. Вопрос по Сирии, опять же, был сформулирован чрезвычайно выгодно для Клинтон и касался гуманитарного кризиса в Алеппо. Экс-госсекретарь еще раз обвинила Россию в агрессии в Сирии и пустила материнскую слезу по страдающим от русских бомб сирийским детям. «Россия не заинтересована в борьбе с ИГИЛ*, они только хотят сохранить режим Асада. Военные преступления России в Сирии необходимо расследовать», – призвала Клинтон, добавив, что Трамп поддерживает русских, так как у него в Москве есть бизнес-интересы.

В этот момент миллиардер контратаковал. По его мнению, в Сирии и Асад, и Россия, и Иран сражаются против ИГИЛ, а Америка должна присоединиться к этой общей борьбе. Что же касается его симпатий к России, то вовсе не он дал России и Ирану набрать силу. «Благодаря вам, госсекретарь, Россия стала богатой и могущественной страной. Благодаря вам практически разгромленный Иран снова набирает силу. Именно вы давали оружие сирийским повстанцам, которые переходили с этим оружием на сторону джихадистов. Вся внешняя политика Клинтон – это кошмар и катастрофа», – горячился он. Досталось Клинтон и за Ливию, и за Ирак. Атака на Клинтон оказалась настолько мощной, что в полемику с Трампом вступили уже ведущие, откровенно нарушая принцип непредвзятости.

Припомнил Трамп и русских хакеров. Заявил, что попытки «пристегнуть» к нему Путина беспочвенны, а обвинения в некой поддержке со стороны России ложны. И именно госпожа Клинтон сделала все для усиления России, заключив кучу невыгодных для США сделок, чего бы он никогда не допустил.

Муху не обманешь

На вопрос «кто победил?» дать однозначный ответ пока невозможно. На данный момент доступны только экспресс-опросы, проводившиеся различными СМИ на своих сайтах. Но без всяких дебатов аудитория продемократических СМИ сочувствует Клинтон, а аудитория прореспубликанских – Трампу. Опрос зрителей CNN отдает победу Клинтон, Fox, в свою очередь, настаивает, что «Трамп ударил Клинтон молотком и смог скомпенсировать свои непристойные высказывания». Сами стороны, само собой, рапортуют о полном разгроме соперника. Кто же победил в реальности, покажут свежие общенациональные опросы, которые зафиксируют изменения в рейтингах кандидатов. С чисто ораторской точки зрения в этом раунде дебатов сильнее был Трамп, однако президентов все-таки выбирают не за ораторские способности.

Впрочем, уже сейчас можно считать, что победила муха, которая, полетав немного вокруг миллиардера, все-таки побоялась встретиться с ним лицом к лицу – и села на лоб Хиллари Клинтон. Из-за накала дискуссии и слоя косметики экс-госсекретарь этого даже не почувствовала. Сей курьезный эпизод попал в число наиболее обсуждаемых моментов дебатов, а муха в одночасье стала мировой знаменитостью и обзавелась аккаунтом в «Твиттере». Это ли не победа?