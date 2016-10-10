В Германии по подозрению в подготовке теракта задержан гражданин Сирии

Полиция Германии объявила о задержании 22-летнего сирийца, подозреваемого в подготовке терактов.

Гражданин Сирии Джабер Альбакр, объявленный в федеральный розыск, был взят под стражу в Лейпциге в ночь на понедельник, 10 октября.

Альбакр 8 октября сумел скрыться от полиции во время рейда, проходившего в городе Хемниц. В ходе обыска в квартире, где жил сириец, было обнаружено «несколько сотен граммов» мощной взрывчатки. Такого количества взрывчатого вещества, как заявили представители полиции, было бы достаточно для причинения значительного ущерба.

Альбакр прибыл в Германию в 2015 году из Сирии и получил статус беженца.

С обыском в квартиру Альбакра полиция пришла после того, как получила от внутренней разведки информацию о том, что он может готовить теракт, пишет Yahoo News.

В ходе полицейской операции в Хемнице были задержаны три человека, предположительно, связанные с Джабером Альбакром, сообщало агентство Reuters. Никакие обвинения задержанным пока не предъявлены.

После обнаружения в квартире Альбакра взрывчатки несколько сотен жителей близлежащих домов были эвакуированы.