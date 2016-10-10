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В Германии по подозрению в подготовке теракта задержан гражданин Сирии

10:21 10.10.2016
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Полиция Германии объявила о задержании 22-летнего сирийца, подозреваемого в подготовке терактов.

Гражданин Сирии Джабер Альбакр, объявленный в федеральный розыск, был взят под стражу в Лейпциге в ночь на понедельник, 10 октября.

Альбакр 8 октября сумел скрыться от полиции во время рейда, проходившего в городе Хемниц. В ходе обыска в квартире, где жил сириец, было обнаружено «несколько сотен граммов» мощной взрывчатки. Такого количества взрывчатого вещества, как заявили представители полиции, было бы достаточно для причинения значительного ущерба.

Альбакр прибыл в Германию в 2015 году из Сирии и получил статус беженца.

С обыском в квартиру Альбакра полиция пришла после того, как получила от внутренней разведки информацию о том, что он может готовить теракт, пишет Yahoo News.

В ходе полицейской операции в Хемнице были задержаны три человека, предположительно, связанные с Джабером Альбакром, сообщало агентство Reuters. Никакие обвинения задержанным пока не предъявлены.

После обнаружения в квартире Альбакра взрывчатки несколько сотен жителей близлежащих домов были эвакуированы.

Темы: Германия, Сирия, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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10.10.2016, 13:03
Дед Щукарь

А из Карфагена ребята не хулиганят?
10.10.2016, 11:34
Скучножить

"было обнаружено «несколько сотен граммов»"
Что ни день, то 100, а то и 150... - Дынин.
10.10.2016, 11:23
Boss

Да они же дети ! Через два месяца Новый год , вот они и готовились отмечать ! А так как денег мало им мама Меркель даёт , на пиротехнику не хватает , вот и приходиться экономить и делать всё самим !
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