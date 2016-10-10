Варшава потребовала от Москвы плату за пользование двумя зданиями

Мэрия Варшавы считает, что российское посольство использовало два здания в городе без необходимых договоров и требует за это плату в размере 16,5 миллионов злотых (около 260 млн рублей). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РАР.

Речь идет о зданиях на улицах Бобровской и Келецкой. По версии варшавской мэрии, они использовались посольством РФ в 2009-2015 годах. За одно из них городская администрация требует 8,9 млн злотых, за второе – 7,6 млн.

Мэрия обратилась в окружной суд Варшавы. Процесс начнется в январе следующего года.

Россия использует несколько зданий в столице Польши. Часть из них находятся в собственности российской стороны, а пользование остальными осуществляется на договорной основе. По мнению Варшавы, некоторые объекты используются без договоров из-за чего вводится оплата.

