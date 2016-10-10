]]> ]]>
Главная В мире Новости

Варшава потребовала от Москвы плату за пользование двумя зданиями

18:23 10.10.2016
Фото с сайта vitrenko.org
Фото с сайта vitrenko.org
Материалы по теме:

Мэрия Варшавы считает, что российское посольство использовало два здания в городе без необходимых договоров и требует за это плату в размере 16,5 миллионов злотых (около 260 млн рублей). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РАР.

Речь идет о зданиях на улицах Бобровской и Келецкой. По версии варшавской мэрии, они использовались посольством РФ в 2009-2015 годах. За одно из них городская администрация требует 8,9 млн злотых, за второе – 7,6 млн.

Мэрия обратилась в окружной суд Варшавы. Процесс начнется в январе следующего года.

Россия использует несколько зданий в столице Польши. Часть из них находятся в собственности российской стороны, а пользование остальными осуществляется на договорной основе. По мнению Варшавы, некоторые объекты используются без договоров из-за чего вводится оплата.
 

Темы: Россия, Варшава, Польша, Отношения России и стран Восточной Европы, Посольства и консульства в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.10.2016, 20:26
А ведь можно

Аэрофлот потребовал от Германии оплатить авиаперевозки гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения в Спитаке, не имея на то никаких договорных обязательств ,а имея циничную наглость советских властей,заставивших Аэрофлот пойти на этот крайне глупый поступок.Шёл 1988.До развала союза оставалось 3 года.
10.10.2016, 20:24
Правозащитник

Платить и каятся за Катынь!
10.10.2016, 19:59
Да ужжж

Видно бандеровская зараза попала в кровь и панам полякам.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.