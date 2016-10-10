]]> ]]>
Главная В мире Новости

Трамп пригрозил Клинтон тюрьмой в случае своего избрания президентом

11:57 10.10.2016
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп в ходе вторых теледебатов с кандидатом от демократов Хиллари Клинтон заявил, что она сидела бы в тюрьме, если бы он занимал пост главы Белого дома, передает AP.

В ходе острого «обмена любезностями» в теледебатах, прошедших в воскресенье, 9 октября, в Сент-Луисе, штат Миссури, 68-летняя Клинтон выразила удовлетворение тем фактом, что человек с моральными качествами Дональда Трампа не отвечает за правосудие. «Потому что в этом случае ты сидела бы в тюрьме», — цитирует агентство Reuters ответ 70-летнего Трампа.

Ранее Трамп обещал назначить спецпрокурора для расследования факта использованием Клинтон личного электронного ящика для рабочей переписки, когда она занимала пост госсекретаря США. ФБР уже провело расследование этого факта, но не обнаружило в нем состава преступления.

В ходе воскресных теледебатов Трамп рассказал о ненависти Клинтон к его сторонникам. «У нее в сердце огромная ненависть», — отметил миллиардер. По его мнению, Клинтон говорила абсолютно серьезно, называя половину сторонников Трампа «кучей отвратительных людей». Сама Клинтон уже извинилась ранее за это высказывание.

Трамп и Клинтон в воскресенье обсудили также личные качества друг друга. «Нет», — ответила Клинтон на вопрос ведущего теледебатов, обладает ли Трамп внутренней дисциплиной для того, чтобы быть хорошим лидером.

Трамп в ответ заявил, что и сама Клинтон совсем не «девочка-скаут». На предложение назвать положительное качество соперника, Клинтон заявила, что достоинств у Трампа нет. Но тот факт, что Трамп вырастил хороших детей, «немало говорит о нем». «Я уважаю его детей», — заявила кандидат от демократов.

«Она не уходит, не сдается, я это уважаю», — назвал позитивную черту Клинтон кандидат от республиканцев. После дебатов Клинтон и Трамп пожали друг другу руки. В начале встречи они отказались это сделать. 

Темы: США, Двойные стандарты и издержки демократии США, Президентские выборы в США
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.10.2016, 12:54
gvozd

будем надеятся, что безмозглые пендосы хоть раз в жизни попытаются использовать остатки моска.. и изберут Трампа.
10.10.2016, 12:53
Кандидату на пост президента США Трампу Дональду.

Тов.Трамп! На прошедших дебатах с хиллари клинтон, Ваш самый главный, самый убийственный аргумент буквально носился в воздухе. Не оценить его не возможно, так считают многие Ваши сторонники в России. Это настоящая подсказка, хотя с виду совсем невзрачная, всего-то: крылышки, лапки, крошечное тельце, но само провидение и, конечно, инстинкт, руководят маршрутом полёта! Только муха знает на что и куда ей садится! Вы, в Ваших америках, не знаете простой русской истины, что муха садится на га...но!
Эта Божья тварь, как никто знает, что хиллари и есть г...
Наверное, Вы были зачарованы грациозным полётом Мухи и не приняли во внимание её подсказку. На следующих дебатах, Вам нужно припасти коробочку с несколькими мухами, и, в самый напряженный момент, выпустить затворниц. Вы будете поражены! Мухи буквально облепят хиллари, они же знают куда и на кого им садиться!
10.10.2016, 12:46
Ник

Клинтон надо посадить и затем повесить за создание террористической организации ИГИЛ, уничтожившей сотни тысяч человек.
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.