Трамп пригрозил Клинтон тюрьмой в случае своего избрания президентом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп в ходе вторых теледебатов с кандидатом от демократов Хиллари Клинтон заявил, что она сидела бы в тюрьме, если бы он занимал пост главы Белого дома, передает AP.

В ходе острого «обмена любезностями» в теледебатах, прошедших в воскресенье, 9 октября, в Сент-Луисе, штат Миссури, 68-летняя Клинтон выразила удовлетворение тем фактом, что человек с моральными качествами Дональда Трампа не отвечает за правосудие. «Потому что в этом случае ты сидела бы в тюрьме», — цитирует агентство Reuters ответ 70-летнего Трампа.

Ранее Трамп обещал назначить спецпрокурора для расследования факта использованием Клинтон личного электронного ящика для рабочей переписки, когда она занимала пост госсекретаря США. ФБР уже провело расследование этого факта, но не обнаружило в нем состава преступления.

В ходе воскресных теледебатов Трамп рассказал о ненависти Клинтон к его сторонникам. «У нее в сердце огромная ненависть», — отметил миллиардер. По его мнению, Клинтон говорила абсолютно серьезно, называя половину сторонников Трампа «кучей отвратительных людей». Сама Клинтон уже извинилась ранее за это высказывание.

Трамп и Клинтон в воскресенье обсудили также личные качества друг друга. «Нет», — ответила Клинтон на вопрос ведущего теледебатов, обладает ли Трамп внутренней дисциплиной для того, чтобы быть хорошим лидером.

Трамп в ответ заявил, что и сама Клинтон совсем не «девочка-скаут». На предложение назвать положительное качество соперника, Клинтон заявила, что достоинств у Трампа нет. Но тот факт, что Трамп вырастил хороших детей, «немало говорит о нем». «Я уважаю его детей», — заявила кандидат от демократов.

«Она не уходит, не сдается, я это уважаю», — назвал позитивную черту Клинтон кандидат от республиканцев. После дебатов Клинтон и Трамп пожали друг другу руки. В начале встречи они отказались это сделать.