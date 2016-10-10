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Франция потребует расследовать военные преступления России в Алеппо

11:35 10.10.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Сюжет: Сирийский кризис

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро пообещал обратиться в международный суд с требованием расследовать военные преступления, совершенные Россией в сирийском городе Алеппо, сообщает Reuters.

«Мы не согласны с действиями России, которая проводит бомбардировки Алеппо», — заявил Эйро в интервью France Inter Radio. Он заверил, что Париж как никогда ранее привержен сохранению населения города.

Глава МИД Франции отметил, что если президент Франции Франсуа Олланд все же решит встретиться с президентом России Владимиров Путиным в Париже 19 октября,то эти переговоры будут отнюдь «не обменом любезностями».

Свои заявления Эйро сделал после того, как 8 октября Россия заблокировала в Совете безопасности ООН предложенную Францией резолюцию о прекращении огня в Алеппо. Поддержали документ 11 из 15 членов СБ ООН. Три страны воздержались. Россия выступила против, применив свое право вето.

6 октября на встрече со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро в Москве глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Путин 19 октября в Париже обсудит с Олландом ситуацию в Сирии и на Украине.

В опубликованном 10 октября интервью телеканалу TMC (группа TF1) Олланд поставил под сомнение полезность запланированной на 19 октября встречи с Путиным. Он отметил, что если встреча в Париже все же состоится, то он скажет российскому президенту, что оказываемая им поддержка сирийского президента Башара Асада «вредит имиджу России».

По мнению Олланда, поддержка Путиным действий ВВС Сирии в Алеппо неприемлема. Он назвал «военными преступлениями» бомбардировки Алеппо, Москвой совместно с сирийским режимом. «Те, кто совершают эти преступления, должны понести ответственность, в том числе перед Международным уголовным судом», — отметил Олланд. 

Темы: Франсуа Олланд, Россия, Сирия, Франция, Франсуа Олланд, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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10.10.2016, 13:17
интересно будет

послушать,как эти послушные амерам шавки будут выть,когда их хозяин будет "пинать ногами"! А это непременно будет,так как они нужны Америке в роли "массовки"! Амеры ни с кем не желают делится властью и скоро французские масоны это прочувствуют на своей шкурке.
10.10.2016, 13:13
Татьяна Алексеевна

С каждым днем выступления этой кодлы марионеток показывает все больше,насколько они ДЕГРАДИРОВАЛИ.Пример?Пожалуйста:
ПОМОЩЬ законному(!!!) Президенту страны - вредит имиджу России(никак не меньше),и НЕПРИЕМЛИМА (О как!).
А СВЕРЖЕНИЕ законного Президента Ливии - НЕ вредит имиджу Франции.Про приемлимость всем понятно.
Правильно мы сделали,что поставили С-300 в Сирии.
10.10.2016, 13:03
анна

всего этого следовало ожидать. они много раз об этом предупреждали и от своих планов никогда не отказываются, если им не дать в морду. а россиянцы "ушли" из сирии весной под давлением сша. Так что же вы теперь удивляетесь атакам запада на вас? наоборот, изумляет тупость ваших политиков и вечные стенания, какие западники плохие. Это их способ выживания! а где ваш? с приветом из далёкого бугра
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