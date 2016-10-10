Франция потребует расследовать военные преступления России в Алеппо

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро пообещал обратиться в международный суд с требованием расследовать военные преступления, совершенные Россией в сирийском городе Алеппо, сообщает Reuters.

«Мы не согласны с действиями России, которая проводит бомбардировки Алеппо», — заявил Эйро в интервью France Inter Radio. Он заверил, что Париж как никогда ранее привержен сохранению населения города.

Глава МИД Франции отметил, что если президент Франции Франсуа Олланд все же решит встретиться с президентом России Владимиров Путиным в Париже 19 октября,то эти переговоры будут отнюдь «не обменом любезностями».

Свои заявления Эйро сделал после того, как 8 октября Россия заблокировала в Совете безопасности ООН предложенную Францией резолюцию о прекращении огня в Алеппо. Поддержали документ 11 из 15 членов СБ ООН. Три страны воздержались. Россия выступила против, применив свое право вето.

6 октября на встрече со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро в Москве глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Путин 19 октября в Париже обсудит с Олландом ситуацию в Сирии и на Украине.

В опубликованном 10 октября интервью телеканалу TMC (группа TF1) Олланд поставил под сомнение полезность запланированной на 19 октября встречи с Путиным. Он отметил, что если встреча в Париже все же состоится, то он скажет российскому президенту, что оказываемая им поддержка сирийского президента Башара Асада «вредит имиджу России».

По мнению Олланда, поддержка Путиным действий ВВС Сирии в Алеппо неприемлема. Он назвал «военными преступлениями» бомбардировки Алеппо, Москвой совместно с сирийским режимом. «Те, кто совершают эти преступления, должны понести ответственность, в том числе перед Международным уголовным судом», — отметил Олланд.