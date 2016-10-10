Как Соединённые Штаты сирийских джихадистов вооружали

ЦРУ проводит отдельную и параллельную программу по вооружению воюющих против Асада боевиков

«В мире никто не верит в эту миссию и в её успех», — пишет бывший «зелёный берет» о тайных и скрытых программах по обучению и вооружению сирийских повстанцев, — они знают, что мы обучаем просто следующее поколение джихадистов, поэтому они саботируют это, говоря «Да пошло всё это! Кому оно надо?».

«Я не хочу отвечать за то, что парни из «Нусры» скажут, что их тренировали американцы», — добавляет он.

В подробном отчёте, названном «С началом тайных операций в Сирии саботаж Силами специального назначения США политики Белого дома принял катастрофический размах», Джон Мерфи, сам бывший «зелёный берет» (американский спецназ) вспоминает, как бывший сотрудник ЦРУ рассказал ему, что «секретная сирийская программа — это детище [директора ЦРУ Джона] Бреннана… Бреннан был одним из тех, кто вдохнул жизнь в Сирийскую оперативную группу… Бреннан обожал всё это дерьмо со сменой режимов».

В сущности, Мерфи рассказывает историю о том, как спецназ Соединённых Штатов согласно одному распоряжению президента вооружает сирийские отряды, воюющие против ИГИЛ*, в то время как ЦРУ, одержимое мыслью о свержении президента Башара аль-Асада, и действующее по отдельному распоряжению президента, проводит отдельную и параллельную программу по вооружению воюющих против Асада боевиков.

Отчёт Мерфи проясняет, что ЦРУ (хотя всё несколько изменилось после обезглавливания американского журналиста Джейсма Фоли в августе 2014 г.) пренебрегает борьбой с ИГИЛ: «Поскольку ЦРУ не хотело связываться с анти-игиловскими операциями, так как оно сосредоточило усилия на свержении режима Асада, агентство отфутболило эту задачу 5-му ОУ СпН в составе ОШ ВС США на Ближневосточном ТВД. Однако, базируясь в Турции и Иордании, группа действует согласно распоряжению о «военной деятельности», а не согласно излюбленному ЦРУ распоряжению о тайных операциях по разделу 50 («Война и национальная оборона») свода законов США.

«Нерассказанная история», как пишет Мерфи, это история злоупотреблений, а также бюрократических распрей, которые только внесли свой вклад в увековечение сирийского конфликта.

Но по-настоящему важны не подковёрные схватки и не «злоупотребления и расточительство», занимающие основную часть объёмного доклада Мерфи; и даже не противоречивый и заведомо провальный характер целей, преследуемых США.

Напротив, доклад говорит нам совершенно откровенно, почему предпринятая попытка прекращения огня провалилась (хотя это и не обсуждается в анализе явно), и он помогает объяснить, почему часть американской администрации (министр обороны Эштон Картер и директор ЦРУ Бреннан) уклонилась от подчинения воле президента Обамы – как выражено в дипломатическом соглашении (о последнем прекращении огня), достигнутом с Российской Федерацией.

Эта история гораздо хуже того, на что наводит мысль заголовок Мерфи: она подчёркивает сегодняшнюю неразбериху, которую представляют собой отношения США и России, и провал соглашения о прекращении огня.

«ССА [так называемые «умеренные» Свободной Сирийской армии] созданы в качестве жизнеспособной партнёрской силы для ЦРУ для отвода глаз, поскольку ССА выступала против режима, явно имея ту же цель, что и седьмой этаж в Лэнгли» [этаж, занимаемый в штаб-квартире ЦРУ директором и его аппаратом] — т.е. смещение президента Асада.

Однако на практике, как прямо заявляет Мерфи, «отличить ССА от Аль-Нусры* невозможно, поскольку это фактически одна и та же организация. Ещё в 2013 году командиры Свободной Сирийской армии дезертировали со всеми своими отрядами, чтобы присоединиться к Аль-Нусре. Там они всё ещё сохраняют кличку «ССА», но единственно напоказ, чтобы создать впечатление о своём нерелигиозном характере, с тем, чтобы сохранять доступ к получению вооружений, поставляемым ЦРУ и саудовскими спецслужбами. Реальность в том, что ССА — не более чем прикрытие для аффилированной с Аль-Каидой Аль-Нусры...

«То, что Сирийская Свободная армия просто передаёт вооружения американского производства Аль-Нусре также неудивительно, учитывая, что ЦРУ проводит проверку ополченцев спустя рукава, всего лишь отслеживая их прошлое по устаревшим базам данных. Эти данные о прошлом основываются на реальных именах людей в первую очередь, и предполагают, что они уже были мужчинами призывного возраста, когда эти данные были собраны CTC [Контртеррористическим центром] за несколько лет до этого».

Симпатии к Аль-Каиде

Дела с проверкой нисколько не улучшились, как утверждает Мерфи, и с приходом 5-й специальной группы сил специального назначения, действующей из Турции: «[Процедура заключается] в проверке по базам данных и собеседовании. Повстанцы знают, как подать себя американцам во время этих бесед, но всё же время от времени прокалываются. «Я не понимаю, почему не людям не нравится Аль-Нусра, — заявил один из повстанцев американским солдатам. – Многие симпатизировали таким террористическим группировкам, как Аль-Нусра и ИГИЛ».

Другие просто не были пригодны для того, чтобы быть солдатами. «Они не хотят быть бойцами. Все они трусы. Вот что такое умеренный повстанец», — заявил «зелёный берет» Мерфи, добавив:

«Контейнеры с оружием и колонны грузовиков, доставленные в Турцию для спонсируемых американцами повстанческих группировок просто стоят и покрываются пылью из-за распрей по поводу первоочерёдности распоряжения [то есть президентских распоряжений] и источников финансирования, а санкции на проведение обучения для вооружённых формирований то отдаются, то отзываются, — по прихоти. Сегодня они говорят тренироваться, завтра скажут прекратить тренировки, а послезавтра – обучать только командиров. Некоторые «зелёные береты» считают, что все эти колебания из-за того, что до Белого дома доходит, что большинство членов вооружённых формирования связаны с Аль-Нусрой и другими экстремистскими группировками».

Мерфи пишет:

«Пока продолжается эта возня, моральный дух спецназовцев в Турции падает. Зачастую они переодеты в турецкую военную форму; один из «зелёных беретов» описывает свою работу так: «Сидеть на секретной базе, пить чай и смотреть, как турки тренируют будущих террористов»…

«Из повстанцев, которых обучали Спецназ США и Спецназ Турции, «добрых 95% либо сотрудничали с террористическими организациями, либо им симпатизировали», по словам «зелёного берета», связанного с этой программой, добавившего также, что «подавляющее их большинство признавало, что у них нет проблем с ИГИЛ, и что их проблема — курды и сирийский режим».

Затерялся в тексте вот такой потрясающий вывод, в одной фразе:

«После поражения ИГИЛ начнётся настоящая война. Поддерживаемые ЦРУ элементы Свободной Сирийской армии открыто станут частью Аль-Нусра, в то время как элементы ССА, поддерживаемые Спецназом США, такие как Новая Сирийская армия, будут воевать на стороне режима Асада.

Потом боевики, поддерживаемые ЦРУ, и боевики, поддерживаемые Спецназом США, будут убивать друг друга».

Пожалуй, этим всё сказано: США создали «монстра», которого невозможно контролировать, если даже и они этого и хотели (а Эштон Картер и Джон Бреннан не заинтересованы в его «контроле» — они по-прежнему стремятся его использовать).

Цели США в Сирии

Профессор Майкл Бреннер, на прошлой неделе присутствуя на совместной встрече высокопоставленных представителей спецслужб и разведки США в Техасе, суммировал их очевидные цели, в частности, так:

— препятствовать России в Сирии;

— сместить Асада;

— изолировать и ослабить Иран путём раскола «шиитского полумесяца»;

— содействовать какой-то суннитской организации в Анбаре и восточной Сирии. Как мы можем помешать её переходу под власть Аль-Каиды? Ответ: Надеяться, что турки смогут «приручить» Аль-Нусру.

— измотать и постепенно раздробить ИГИЛ. Успех на этом направлении может отыграть провалы на всех других в глазах общественного мнения в самих США.

Джек Мерфи лаконично объясняет, почему этого «монстра» контролировать невозможно:

«В декабре 2014 года Аль-Нусра использовала противотанковые ракеты американского производства, чтобы выбить другую поддерживаемую ЦРУ марионеточную анти-асадовскую группировку под названием Сирийский революционный фронт с нескольких баз в провинции Идлиб. Сейчас эта провинция де-факто — халифат Аль-Нусры.

То, что Аль-Нусра захватила противотанковые ракеты у сейчас не действующего Сирийского революционного фронта, не удивительно, но то, что такое же противотанковое вооружение, поставляемое для ССА, оказалось в руках Аль-Нусры, ещё менее удивляет, когда понимаешь внутреннюю динамику сирийского конфликта, т.е. войну группировок между различными американскими силовыми структурами, в результате чего «многие [американские военные инструкторы] активно саботируют эти программы, тянут время и ничего не делают, зная, что якобы нерелигиозные повстанцы, обучения которых от них ждут, на самом деле являются террористами Аль-Нусры».

Как же вообще было возможно отделить «умеренных» от Аль-Нусры — в соответствии с требованиями соглашений о прекращении огня (от февраля и сентября 2016 г.)? Весь текст Мерфи показывает, что «умеренных» и Аль-Нусру невозможно осмысленно различить, не говоря уж о том, чтобы отделить друг от друга, потому что это «практически одна и та же организация».

Русские правы: ЦРУ и Министерство обороны США не имели никакого намерения соблюдать соглашение – потому что они этого не могли. Русские правы и в том, что США не имели намерения победить Аль-Нусру — как требовала Резолюция 2268 Совбеза ООН (2016 г.).

Так как же США вляпались в эту чехарду, когда «правая рука не знает, что делает левая» — когда президент одобрил соглашение с Российской Федерацией, в то время как параллельно, его министр обороны отказывается ему подчиняться? Ну, один интересный фрагмент из Мерфи говорит о «колебаниях» в размышлениях о программах обучения боевиков, явившихся результатом того, что до Белого дома начало доходить, что большинство из этих боевиков «связано с Аль-Нусрой и другими экстремистскими группировками».

Подозрения Обамы

Из всего этого создаётся впечатление, как будто у Белого дома каким-то образом были только «слабые подозрения» о появлении в Сирии «джихадистского монстра» — несмотря на то, что это было общепринятой истиной для большинства военных инструкторов, работающих в Сирии. Так ли это? Действительно ли Обама считал, что есть «умеренные», которых можно отделить? Или же его кто-то убедил согласиться с этим, для того чтобы дать «тайм-аут» ЦРУ на довооружение группировок «повстанческих сил» (по данным Jane’s Information Group ЦРУ переправило повстанцам 3 тысячи тонн вооружений и боеприпасов в период действия соглашения о прекращения огня в феврале 2016 г.).

В поддержку гипотезы о том, что Обама, возможно, был не совсем в курсе этой реальности, говорят Йочи Дризен и Шон Нэйлор (ведущий автор Foreign Policy по вопросам контр-терроризма и разведслужб), которые отмечали (в мае 2015 года), что сам Обама сделал критический выпад в адрес ЦРУ и других разведслужб в своём интервью в конце 2014-го, когда сказал, что сообщество коллективно «недооценило», насколько хаос в Сирии может ускорить усиление ИГИЛ.

В той же статье Нэйлор характеризует могущество ЦРУ, корни которого — во влиятельной сети «Лиги Плюща» Восточного побережья, первенство этого агентства в механизме спецслужб, его прямой доступ в Овальный кабинет и почти неограниченную поддержку в Конгрессе. Нэйлор показывает привилегированное положение ЦРУ в правящих кругах, цитируя Хэнка Крамптона, сделавшего долгую карьеру в ЦРУ до того как стать координатором по контртерроризму в Госдепартаменте.

Крамптон заявил Foreign Policy, что когда «тогдашний директор Тенет ещё в 1998 году объявил войну Аль-Каиде, «это был не министр обороны, это был не директор ФБР или кто-то ещё в разведывательном сообществе, взявший на себя такого рода руководящую роль».

Возможно, это просто — говоря пророческими словами Обамы — тот случай, когда «ЦРУ, как правило, получает то, что хочет».

Возможно, оно это и получило: Путин демонизирован (по ассоциации замазан и Трамп); суннитская Аль-Каида, «монстр» — сейчас слишком мощна, чтобы её можно было легко победить, но слишком слаба, чтобы добиться полного успеха – и предназначена для того, чтобы тяжёлым камнем повиснуть на шее у России и Ирана – и чёрт с ними, с европейцами, чью спину сломают последующие волны беженцев. Бедная Сирия.

Об авторе: Алистер Крук — бывший британский дипломат, занимал высокие посты в разведке Великобритании и в дипломатии Европейского Союза.

Примечание: * — организации, запрещённые в РФ.