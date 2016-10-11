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Россиянку арестовали в США за вымогательство у экс-губернатора Нью-Йорка

10:42 11.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В США задержали россиянку, обвинявшую бывшего губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера в сексуальном насилии. Об этом сообщает NBC 4 New York со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

После возвращения в США 25-летнюю Захарову задержали прямо в аэропорту Нью-Йорка в связи с обвинением в вымогательстве 50 тысяч долларов у Спитцера. Ей также вменяется подделка подписи в документах.

В феврале 25-летняя Светлана Захарова (также упоминается под фамилией Тревис) улетела из США в Россию, заявив, что Спитцер подверг ее насилию в комнате отеля Plaza. Адвокат Спитцера называл эти обвинения «ложными», выдуманными человеком с «эмоциональными трудностями».

Светлана Захарова утверждает, что подверглась насилию со стороны Элиота Спитцера в отеле в Нью-Йорке 13 февраля 2016 года. По словам адвоката Спитцера, губернатор поддерживал отношения с женщиной «некоторое время»; она позвонила ему, чтобы сказать, что будет в Нью-Йорке проездом, по пути в Россию. Пара встретилась в номере отеля, «у них произошел короткий дружеский разговор, а затем господин Спитцер ушел», утверждает адвокат. По его версии, позднее женщина позвонила Спитцеру и потребовала, чтобы он вернулся в комнату, угрожая причинить себе вред.

В полиции сообщали, что вечером 13 февраля Захарова позвонила в службу спасения «911» и сказала, что она находится в тяжелом эмоциональном состоянии и нанесла себе порезы. Позднее она пыталась отменить вызов, но полиция уже выехала на место. Женщину нашли в отеле с порезом на руке, в комнате также был разбитый стакан. В больнице Захарова рассказала, что у нее были отношения со Спитцером, а затем он попытался задушить ее и толкнул ее во время ссоры. Женщина не захотела давать показания полиции и уехала в Россию.

С адвокатом женщины связаться не удалось. Ожидается, что во вторник она предстанет перед судом Манхэттена по обвинению в вымогательстве и подделке документов

Темы: Россия, Нью-Йорк, США, Расследование преступлений в мире
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Комментарии читателей
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11.10.2016, 13:24
Интересно,

а эта Захарова, она же Тревис, на мордашку как? Может такая, что без слёз не взглянешь и у Спитцера не оказалось столько водки? Вот и мстит она, оскорблённая и неудовлетворённая этому неподкупному-целомудренному губернатору Нью-Йорка. Да и стоит ли переживать? В тех местах скоро будет наводнение. Все утонут. Ученые обещают.
11.10.2016, 13:19
Микс

А на кой возвращаться было?
11.10.2016, 13:02
Факир

был пьян, фокус не удался, вот так.
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