Россиянку арестовали в США за вымогательство у экс-губернатора Нью-Йорка

В США задержали россиянку, обвинявшую бывшего губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера в сексуальном насилии. Об этом сообщает NBC 4 New York со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

После возвращения в США 25-летнюю Захарову задержали прямо в аэропорту Нью-Йорка в связи с обвинением в вымогательстве 50 тысяч долларов у Спитцера. Ей также вменяется подделка подписи в документах.

В феврале 25-летняя Светлана Захарова (также упоминается под фамилией Тревис) улетела из США в Россию, заявив, что Спитцер подверг ее насилию в комнате отеля Plaza. Адвокат Спитцера называл эти обвинения «ложными», выдуманными человеком с «эмоциональными трудностями».

Светлана Захарова утверждает, что подверглась насилию со стороны Элиота Спитцера в отеле в Нью-Йорке 13 февраля 2016 года. По словам адвоката Спитцера, губернатор поддерживал отношения с женщиной «некоторое время»; она позвонила ему, чтобы сказать, что будет в Нью-Йорке проездом, по пути в Россию. Пара встретилась в номере отеля, «у них произошел короткий дружеский разговор, а затем господин Спитцер ушел», утверждает адвокат. По его версии, позднее женщина позвонила Спитцеру и потребовала, чтобы он вернулся в комнату, угрожая причинить себе вред.

В полиции сообщали, что вечером 13 февраля Захарова позвонила в службу спасения «911» и сказала, что она находится в тяжелом эмоциональном состоянии и нанесла себе порезы. Позднее она пыталась отменить вызов, но полиция уже выехала на место. Женщину нашли в отеле с порезом на руке, в комнате также был разбитый стакан. В больнице Захарова рассказала, что у нее были отношения со Спитцером, а затем он попытался задушить ее и толкнул ее во время ссоры. Женщина не захотела давать показания полиции и уехала в Россию.

С адвокатом женщины связаться не удалось. Ожидается, что во вторник она предстанет перед судом Манхэттена по обвинению в вымогательстве и подделке документов