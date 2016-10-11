Почему Россия восстанавливает военные базы во Вьетнаме, на Кубе и в Египте

Лурдес – это вообще непоправимая ошибка в нашей политике, считает эксперт

Вслед за информацией о возможном возобновлении присутствия на Кубе и во Вьетнаме стало известно, что Россия может восстановить советскую базу в египетском Сиди-Баррани и уже чуть ли не отправила туда технику и самолеты. Но если тогда это все подвергалось сомнениям, так как между Египтом и тогда враждебной Турцией приходилось ловко лавировать, чтобы база могла возродиться, то теперь новый этап переговоров кажется более вероятным. Так, "Известия" со ссылкой на свои источники пишут о том, что переговоры проходят "довольно успешно".

Фото с сайта nakanune.ru

К 2019 г., если Каир даст согласие, база может уже начать работу. Стороны отмечают, что такое сотрудничество - в геополитических интересах обеих стран. России это даст возможность выхода в Средиземное море, а также наблюдения за пылающей Ливией. В 1970-х гг. это была одна из лучших авиабаз Египта и удобный порт с выходом в Средиземное море. "Старые-новые" планы могут стать новой "головной болью" для Запада.

Другими двумя забытыми точками на карте стоят Лурдес на Кубе и Камрань во Вьетнаме. Они также могут быть восстановлены, о чем ранее заявили в Минобороны РФ и что косвенно подтвердил Дмитрий Песков.

"Международная обстановка - она не статична, она достаточно подвижна. Вы видите, что последние два года внесли вообще в международные дела и в режим международной безопасности существенные коррективы, поэтому, естественно, все страны, в соответствии со своими национальными интересами, оценивают эти изменения и предпринимают определенные меры в том русле, которое считают нужным", - рассказал официальный представитель Кремля.

Однако как определяла Россия свои национальные интересы, когда избавлялась от этих баз? Начиная с 1970-х до 2000-х гг., в Лурдесе был важнейший зарубежный центр радиоэлектронной разведки СССР, а затем и России. База позволяла перехватывать многие сигналы из США (и со спутников, и с наземных телекоммуникационных кабелей, и даже сообщения из центра управления полетами НАСА) на протяжении всего времени - пока не "случился" 2001 г. Затем "вдруг" президент России Владимир Путин объявил о закрытии бывшей советской радарной базы на Кубе.

Объяснялось это, конечно, финансовыми причинами - мол, содержание обходится в $200 млн в год, но в мае того же года Конгресс США проголосовал за ограничение финансовой помощи России до тех пор, пока она не закроет свою базу на Кубе. К тому же это, как обычно говорят, "было сигналом к улучшению взаимоотношений", "новой перезагрузке" и так далее.

Что касается вьетнамской Камрани – Советский Союз начал пользоваться базой в 1980-х гг. Изначально договор был подписан сроком на 25 лет и представлял собой только материально-техническое обеспечение советского Военно-морского флота. Уже потом СССР модернизировал всю инфраструктуру и обеспечил себе крупнейшую военную базу за рубежом общей площадью 100 кв. км. Там размещались не только десятки судов, но и на аэродроме постоянно базировался 169-й гвардейский отдельный смешанный авиационный полк трехэскадрильного состава авиации Тихоокеанского флота.

Но и тут "вдруг" пришел 2001 г. – вместе с Лурдесом Россия отказалась и от Камрани, даже не дождавшись завершения действия договора.

Прошло 15 лет. Министерство обороны рассматривает возможность восстановления военных баз, в интернетах шутят про "многоходовочки" с "хитрыми планами". А вместе с тем Россия отказывается от нескольких ядерных соглашений с США и требует за них сокращения контингента НАТО вблизи границ, отмены санкций и закона Магнитского. Так, может, и восстановление баз – тоже лишь пункт в "пакете предложений для торга", который развернется с уже новым руководством США? Об этом рассказал вице-президент Академии геополитических проблем, полковник Владимир Анохин.

- СМИ пишут, что Россия может восстановить военную базу Сиди-Баррани в Египте. Как бы Вы оценили такие геополитические перспективы?

- Сиди-Баррани – это, в общем-то, знакомый аэродром для российских летчиков, особенно для военно-транспортной авиации. Поэтому я могу сказать, что просто восстанавливаются давние связи между Египтом и Россией. И в геополитическом плане это очень серьезный шаг и со стороны Египта, и со стороны России, потому что он дает возможность постоянного контроля за такими неблагоприятными территориями, как Ливия и вечная зона конфликтов между Израилем и Палестиной.

Эта база очень интересна для нас. Во-первых, она географически очень хорошо расположена, во-вторых, дает возможность ее снабжения через Александрию, тем более что очень короткое плечо есть и к Сирии, это дает возможность более тесных взаимодействий между египетскими военно-воздушными силами и нами.

- Если говорить о Ливии – недавно СМИ сообщали, что якобы ливийский генерал просил Россию начать поставки оружия и техники их армии, однако в МИД России это опровергли. Но не связаны ли эти сообщения между собой? Может, действительно есть планы на Ливию?

- Я думаю, нет, потому что поставка оружия в Ливию или какие-либо технические контакты с ней просто невозможны. То, что происходит в Ливии, - это полная неразбериха. Пусть сначала они разберутся в своих отношениях внутри страны, а потом будут замахиваться на какие-то внешнеполитические контакты. Здесь, я думаю, никакой связи между Ливией и Египтом нет, и Египет – это стабильная и вполне интересная для нас страна. А Ливия на данный момент – это пока непонятно что. К сожалению, европейцы с американцами там слишком много намешали, но они это и будут еще долго расхлебывать и давиться.

- А как бы Вы в целом оценили перспективы к 2019 г. восстановить базу в Египте? Известно, в каком она сейчас состоянии?

- Трудно об этом сейчас судить. Дело в том, что Сиди-Баррани мы использовали очень часто в Египте, особенно в 1970-80-е гг. В каком она сейчас состоянии - неизвестно. Вообще, плохо себе представляю, в каком состоянии сейчас даже военно-воздушные силы Египта, и на какой базе они формируются. Раньше было все понятно – они предпочитали больше советскую технику, и с территорией все было ясно. Конечно, была и американская техника, но в основном – все-таки наша. Что сейчас собой представляет база – сказать сложно, но если говорят, что ее восстановить и сформировать можно к 2019 г. – значит, она в не очень хорошем состоянии.

Для инженерных войск Египта два года – 2017-2018, условно говоря, – это очень большой срок, потому что всегда египтяне славились очень серьезной инженерной базой. Поэтому, вероятно, там и взлетно-посадочная полоса разбита, и нужны какие-то инженерные сооружения, казармы и прочее. В целом, я думаю, что этот срок вполне реален для восстановления базы и создания нормальных условий для эксплуатации.

- Но вместе с этим Россия в свое время отказалась от военных баз на Кубе и во Вьетнаме – теперь тоже говорят об их восстановлении, возможно ли?

- Знаете, мне как-то даже неудобно говорить об этом - сначала все разрушили, а потом опять начинаем говорить, что восстановим. Лурдес – это вообще непоправимая ошибка в нашей политике. И то, что сейчас вдруг все схватились за головы – с одной стороны, это хорошо, ведь мы признаем свои ошибки. А с другой стороны, это, конечно, скверно, что мы вообще когда-то пошли на закрытие этой базы. Что касается Вьетнама – здесь даже говорить нечего, ситуация нас заставляет.

Когда у нас были якобы "мир-дружба-жвачка" – вроде, ничего и не надо. А как "жареный петух клюнул" – тогда и начали думать. Наконец-то наше правительство – я не говорю "наш президент", я говорю "наше правительство" – они почему-то только сейчас начинают понимать, что нас просто кинули. Вот нас обманули, наплевали в душу, а мы начинаем думать, как все исправлять.

- А не считаете ли Вы, что это может быть лишь жупелом для США, предлогом для торга с новой администрацией? Или все-таки это реальная перспектива?

- Я думаю, что это реальная перспектива - "торг здесь неуместен", как говорил один герой. Дело в том, что президентские выборы мало повлияют на внешнеполитический курс США. Если говорить о Клинтон – то это тот же Обама на третьем сроке. Если говорить о Трампе – фактически он тоже будет подчинен экономической верхушке, которая правит США. Нет, это говорит только о наших интересах, а отнюдь не о том, что мы составим какую-то конкуренцию, будем на кого-то давить и прочее. Я думаю, что выборы в США никаким образом не влияют на те шаги, которые мы предпринимаем в Египте, на Кубе и во Вьетнаме.