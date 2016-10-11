Бараку Обаме выгоден «коварный и аморальный» авиаудар

Сергей Марков, российский политолог, наиболее цитируемый в зарубежных СМИ, обвинил Саудовскую Аравию в аморальном и коварном акте.

Комментируя последствия недавнего авиаудара по Йемену, жертвами которого стали сотни мирных жителей Марков заявил порталу KM.RU, что «судя по всему, цель атаки состояла в том, чтобы физически ликвидировать многих противников Саудовской Аравии. Это коварство – абсолютно продуманное и аморальное».

Вместе с тем, по мнению аналитика, действия Эр-Рияда окажутся на руку Бараку Обаме, который «старается уменьшить влияние просаудовского лобби в Сенате, Конгрессе, правительстве США и американских СМИ». Полный текст эксклюзивного интервью Сергея Маркова читайте на портале KM.RU в ближайшее время.

Напомним, что в Йемене идет гражданская война. В ней участвуют повстанцы и армейские подразделения, поддерживающие экс-президента Али Салеха, а им противостоят правительственные войска и ополченцы, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. 8 октября авиация арабской коалиции нанесла пять ударов по столице Йемена – Сане, контролируемой повстанцами.

