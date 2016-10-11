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Бараку Обаме выгоден «коварный и аморальный» авиаудар

13:00 11.10.2016
Фото с сайта whitehouse.gov
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Сергей Марков, российский политолог, наиболее цитируемый в зарубежных СМИ,  обвинил Саудовскую Аравию в аморальном и коварном акте.

Комментируя последствия недавнего авиаудара по Йемену, жертвами которого стали сотни мирных жителей Марков заявил порталу KM.RU, что «судя по всему, цель атаки состояла в том, чтобы физически ликвидировать многих противников Саудовской Аравии. Это коварство – абсолютно продуманное и аморальное».

Вместе с тем, по мнению аналитика, действия Эр-Рияда окажутся на руку Бараку Обаме, который «старается уменьшить влияние просаудовского лобби в Сенате, Конгрессе, правительстве США и американских СМИ». Полный текст эксклюзивного интервью Сергея Маркова читайте на портале KM.RU в ближайшее время.

Напомним, что в Йемене идет гражданская война. В ней участвуют повстанцы и армейские подразделения, поддерживающие экс-президента Али Салеха, а им противостоят правительственные войска и ополченцы, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. 8 октября авиация арабской коалиции нанесла пять ударов по столице Йемена – Сане, контролируемой повстанцами.
 

Темы: Барак Обама
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Комментарии читателей
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11.10.2016, 14:56
"Сергей Марков, российский политолог, наиболее цитируемый в

Ето который то ли Лёня Голубков, то ли Савелий Крамаров?
11.10.2016, 13:26
тоже-врач

До тех пор, пока мы будем мекать о коварстве и вероломстве - нас будут бить. Россия должна уничтожать своих врагов коварно и вероломно везде и всюду... Впрочем, если обвинения в коварстве помогут уничтожить врага, то принять благородную позу не вредно. Важно только не позволить пропаганде нашего благородства помешать эффективным действиям.
11.10.2016, 13:18
Микс

Судя по Сирии одинаково хороши.
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