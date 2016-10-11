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Президент США рассказал о планах по отправке людей на Марс

18:26 11.10.2016
Барак Обама. Фото с сайта whitehouse.gov
Барак Обама. Фото с сайта whitehouse.gov
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Власти США намерены в сотрудничестве с американскими частными корпорациями организовать к 2030 году полет людей на Марс. Об этом президент Барак Обама написал в статье, опубликованной CNN.

По его словам, полет экспедиции на Марс и ее благополучное возвращение является следующим этапом в истории освоения США космического пространства. Конечная его цель состоит в том, чтобы люди, однажды отправившись к Красной планете, смогли остаться на ней в течении продолжительного времени.

Американский президент отметил, что работа, направленная на реализацию данной цели, уже начата.

Ранее представитель Брауновского университета США Джеймс Хед заявил, что на Марсе имеются условия, необходимые для жизни людей. Земляне смогут переселиться туда, если на родной планете произойдет катастрофа.

В то же время специалисты Университета Калифорнии, проводившие ряд исследований по заказу NASA, пришли к выводу, что такое длительное космическое путешествие, как полет к Марсу, может стать губительным для человека. В частности, негативно отразиться на работе головного мозга, вплоть до слабоумия.
 

Темы: США, Космические исследования и открытия, Космонавтика в мире, Наука, Барак Обама
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Комментарии читателей
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11.10.2016, 20:16
Похвально!

Если бы США с развивающимися на космических лайнерах американских флагах ЦЕЛИКОМ переехали на Марс, то это было бы повторением самой интересной главы американской истории по освоению нового континента!
Только это был бы новый подвиг американского народа - освоение новой ПЛАНЕТЫ!
Американцы утёрли бы нос проклятому русскому медведю, бросив его рыдающим у входа в свою вонючую берлогу...
11.10.2016, 18:57
Евроазиопец

Туалет для астронавтов до сих пор сделать не могут, на МКС в платный российский ходят. А еще на Марс собрались, памперсов на всю дорогу не хватит.
11.10.2016, 18:55
Bob

Ну если отправить на Марс Обаму и весь госдеп, то воздух на Земле стал бы чище.
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