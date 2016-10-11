Президент США рассказал о планах по отправке людей на Марс

Власти США намерены в сотрудничестве с американскими частными корпорациями организовать к 2030 году полет людей на Марс. Об этом президент Барак Обама написал в статье, опубликованной CNN.

По его словам, полет экспедиции на Марс и ее благополучное возвращение является следующим этапом в истории освоения США космического пространства. Конечная его цель состоит в том, чтобы люди, однажды отправившись к Красной планете, смогли остаться на ней в течении продолжительного времени.

Американский президент отметил, что работа, направленная на реализацию данной цели, уже начата.

Ранее представитель Брауновского университета США Джеймс Хед заявил, что на Марсе имеются условия, необходимые для жизни людей. Земляне смогут переселиться туда, если на родной планете произойдет катастрофа.

В то же время специалисты Университета Калифорнии, проводившие ряд исследований по заказу NASA, пришли к выводу, что такое длительное космическое путешествие, как полет к Марсу, может стать губительным для человека. В частности, негативно отразиться на работе головного мозга, вплоть до слабоумия.

