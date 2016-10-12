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Нашим северным соседям мерещится «российская угроза»

08:00 12.10.2016 , Валерий Бурт
Фото с сайта megabook.ru
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Опять русские идут? 

Швеция ни с кем не воевала двести с лишним лет. А сейчас собралась. Точнее, решила, что ей придется сражаться. С кем? С Россией, конечно. В Стокгольме прикинули, что если русские захотят завоевать Швецию, то сделают это всего за несколько дней. И сами себя перепугали не на шутку.

«Хотят ли русские войны?» - много лет назад задавался вопросом поэт Евгений Евтушенко. И мы твердо знали - никакого ответа на него, кроме отрицательного, и быть не может. Но на Западе нарочно создан стереотип, и от него, как от печки «пляшут» в Скандинавии. Он старый, ветхий, пропахший сплетнями и ложью, но всякий раз готовый к употреблению - от них, русских, коварных и кровожадных, затеявших войну с Грузией, захвативших Крым, можно ждать чего угодно.

И слухи все сильнее, все страшнее день ото дня. Мол, во время военных учений российская армия отрабатывала учебное вторжение в Швецию.

Того и гляди русские десантники высадятся в Гетеборге, Мальме, Упсале и других городах страны, а неприятельские самолеты появятся в небе над Стокгольмом.

И не мудрено, что наивные обыватели, жители шведского королевства – Юханссоны, Карлсоны, Ларссоны… - уже который день с напряженным вниманием изучают новости, с тревогой поглядывают в небо, да косятся на старые гравюры, запечатлевшие батальные сцены…

Россия и Швеция действительно не раз воевали. В последний раз армии обеих стран столкнулись в начале ХIX века. Тогда Россия победила и ей в качестве трофея досталась богатая добыча – территория Финляндии.

Самой же известной войной между двумя державами стала двадцатилетняя, Северная, разразившаяся на столетие раньше. Ее исход решила битва под Полтавой летом 1709 года, в которой дружины Петра Первого разгромили войска короля Карла XII. Помните, как у Пушкина? «Тесним мы шведов рать за ратью; / Темнеет слава их знамен, / И бога браней благодатью / Наш каждый шаг запечатлен…»

Может, шведам спустя два с лишним столетия вдруг стало обидно за своего короля, жестоко битого русским царем? Или им просто скучно на задворках Европы, и они решили напомнить о себе?

О русской угрозе шведы никогда не забывали. А со времен Второй мировой войны им и вовсе стали чудиться краснозвездные субмарины у собственных берегов. Начиналась истерика, поиски шпионов, но потом выяснялось, что это – плод воспаленного их воображения или погоня за призраком – оказывалось, что где-то на поверхности воды большая треска махнула хвостом или издалека приплыла автомобильная покрышка…

В общем, страх перед Россией – хоть коммунистической, хоть демократической – старая шведская привычка.

У Швеции, конечно, есть своя армия, но ее никто не замечает, не уважает, ибо она мала и слаба. Значит, ее надо усиливать, вооружать, повышать имидж. А это стоит больших денег. Представители министерства обороны и депутаты риксдага – шведского парламента – стремятся вытянуть денежки из кошельков налогоплательщиков.

Уже пошли разговоры о восстановление призыва в армию. Тогда под ружье встанут не только шведы, но и шведки. Вот оно, тайное оружие наследников викингов - голубоглазые, белокурые северянки! Если уж они своими стройными телами встанут на защиту родины, границы Швеции уж точно окажутся в полной безопасности.

Но еще лучше вступить в НАТО. Тогда и вовсе ни о чем тревожиться не придется: Россия даже не посмеет думать о захвате Швеции! А то, что угроза из Москвы - старый, изъеденный молью миф – неважно.

Кому это еще выгодно? Разумеется, руководству Североатлантического блока, которое громогласно заявит о несчастной маленькой стране, которая ищет защиты от наглой российской агрессии. И альянс – славный, могущественный – готов обеспечить ее безопасность. Разумеется, не бескорыстно…

Разыгрывается какая-то бесконечная пьеса из театра абсурда, идет какая-то странная игра воображения. Только вот никто не хочет понять, что миф о русской угрозе таит в себе опасную подоплеку.

Ведь ясно же, что если Швеция станет членом альянса, то ее отношения с Россией – сейчас достаточно стабильные - непременно ухудшатся.

К тому же, в случае военного конфликта эта скандинавская страна станет ареной боевых действий. Тем не менее, политики продолжают «баловаться» шведскими «спичками»…

Впрочем, не только Швеция живет в ожидании козней Москвы. Время от времени начинают проявлять беспокойство по соседству – в Прибалтике. То неизвестная подводная лодка к ним заплывет, то какой-то странный самолет залетит. Откуда? Знамо дело, из России.

Миф об угрозе с Востока в странах Балтии тут же используют - муссируют, обсуждают. Звучат истерические призывы защитить себя, укреплять вооруженные силы. Союзники по НАТО тут как тут – начинают твердить, что в Прибалтике необходимо разместить дополнительные военные контингенты и новое вооружение, которое будет нацелено на российские города. И никто не думает, какими страшными последствиями это может обернуться.

В свое время канцлер Германии Отто фон Бисмарк предсказал, что большая война в Европе может разразиться из-за какой-нибудь нелепости на Балканах. Так и произошло – Первая мировая вспыхнула после убийства в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда.

Подобная «нелепость» вполне может случиться в Прибалтике или на севере Европы. Не дай Бог, конечно…

Темы: Россия, Швеция
Источник: Столетие
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Комментарии читателей
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12.10.2016, 13:14
Франция презирает Россию за ликвидацию террористов?

Россию за позицию по бандеровской Украине могут презирать только гитлеровцы недобитые и фашисты, чьими пособниками нынешние власти Украины и являются. А еще презирает Франция, за то, что Россия уничтожает ИГИЛовцев, устроивших теракты в этой Франции! А помнится, были в Европе крестоносцы (типа нато), которые тоже всех презирали, в том числе и Византию. Византия то вам чем не угодила?
12.10.2016, 11:59
не коммунисту и антипролетарию

Всему Миру, которому "должен" РФ: КВсем кому должен-всем прощаю! Второй вариант:от мертвого осла уши(с). По поводу "сырьевого придатка":особенно актуально в свете места в мире по продаже оружия, а также атомной индустрии...Не говоря уж о сельском хозяйстве.
У вас в мозгах сырьевой придаток,остаток прежней роскоши!
12.10.2016, 11:39
Коммунисту и "пролетарию"

СССР перестал существовать уже почти 30 лет назад, нынешние затраты лягут прямиком на "пролетарий" РФ, со всеми вытекающими поборами от олигархов, заодно РФ сейчас презирают во всём мире, за позицию по Украине, а также за отказ вести переговоры , человеческие с украинской властью, запомните напоследок МИР РФ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН, А ВОТ РФ МНОГО ЧЕГО ДОЛЖНА МИРУ.
Какие базы, если страна сырьевой придаток, той же Европы, страна разрушена изнутри ЕБНОМ и Вова продолжает разрушение, для гордости нужен повод, а ЕГО НЕТ, российские "СМИ" "создают" повод, хотя он для внутреннего употребления, на международной арене, это повод для насмешек, насмешек не на пустом месте.
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