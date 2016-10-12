Нашим северным соседям мерещится «российская угроза»

Опять русские идут?

Швеция ни с кем не воевала двести с лишним лет. А сейчас собралась. Точнее, решила, что ей придется сражаться. С кем? С Россией, конечно. В Стокгольме прикинули, что если русские захотят завоевать Швецию, то сделают это всего за несколько дней. И сами себя перепугали не на шутку.

«Хотят ли русские войны?» - много лет назад задавался вопросом поэт Евгений Евтушенко. И мы твердо знали - никакого ответа на него, кроме отрицательного, и быть не может. Но на Западе нарочно создан стереотип, и от него, как от печки «пляшут» в Скандинавии. Он старый, ветхий, пропахший сплетнями и ложью, но всякий раз готовый к употреблению - от них, русских, коварных и кровожадных, затеявших войну с Грузией, захвативших Крым, можно ждать чего угодно.

И слухи все сильнее, все страшнее день ото дня. Мол, во время военных учений российская армия отрабатывала учебное вторжение в Швецию.

Того и гляди русские десантники высадятся в Гетеборге, Мальме, Упсале и других городах страны, а неприятельские самолеты появятся в небе над Стокгольмом.

И не мудрено, что наивные обыватели, жители шведского королевства – Юханссоны, Карлсоны, Ларссоны… - уже который день с напряженным вниманием изучают новости, с тревогой поглядывают в небо, да косятся на старые гравюры, запечатлевшие батальные сцены…

Россия и Швеция действительно не раз воевали. В последний раз армии обеих стран столкнулись в начале ХIX века. Тогда Россия победила и ей в качестве трофея досталась богатая добыча – территория Финляндии.

Самой же известной войной между двумя державами стала двадцатилетняя, Северная, разразившаяся на столетие раньше. Ее исход решила битва под Полтавой летом 1709 года, в которой дружины Петра Первого разгромили войска короля Карла XII. Помните, как у Пушкина? «Тесним мы шведов рать за ратью; / Темнеет слава их знамен, / И бога браней благодатью / Наш каждый шаг запечатлен…»

Может, шведам спустя два с лишним столетия вдруг стало обидно за своего короля, жестоко битого русским царем? Или им просто скучно на задворках Европы, и они решили напомнить о себе?

О русской угрозе шведы никогда не забывали. А со времен Второй мировой войны им и вовсе стали чудиться краснозвездные субмарины у собственных берегов. Начиналась истерика, поиски шпионов, но потом выяснялось, что это – плод воспаленного их воображения или погоня за призраком – оказывалось, что где-то на поверхности воды большая треска махнула хвостом или издалека приплыла автомобильная покрышка…

В общем, страх перед Россией – хоть коммунистической, хоть демократической – старая шведская привычка.

У Швеции, конечно, есть своя армия, но ее никто не замечает, не уважает, ибо она мала и слаба. Значит, ее надо усиливать, вооружать, повышать имидж. А это стоит больших денег. Представители министерства обороны и депутаты риксдага – шведского парламента – стремятся вытянуть денежки из кошельков налогоплательщиков.

Уже пошли разговоры о восстановление призыва в армию. Тогда под ружье встанут не только шведы, но и шведки. Вот оно, тайное оружие наследников викингов - голубоглазые, белокурые северянки! Если уж они своими стройными телами встанут на защиту родины, границы Швеции уж точно окажутся в полной безопасности.

Но еще лучше вступить в НАТО. Тогда и вовсе ни о чем тревожиться не придется: Россия даже не посмеет думать о захвате Швеции! А то, что угроза из Москвы - старый, изъеденный молью миф – неважно.

Кому это еще выгодно? Разумеется, руководству Североатлантического блока, которое громогласно заявит о несчастной маленькой стране, которая ищет защиты от наглой российской агрессии. И альянс – славный, могущественный – готов обеспечить ее безопасность. Разумеется, не бескорыстно…

Разыгрывается какая-то бесконечная пьеса из театра абсурда, идет какая-то странная игра воображения. Только вот никто не хочет понять, что миф о русской угрозе таит в себе опасную подоплеку.

Ведь ясно же, что если Швеция станет членом альянса, то ее отношения с Россией – сейчас достаточно стабильные - непременно ухудшатся.

К тому же, в случае военного конфликта эта скандинавская страна станет ареной боевых действий. Тем не менее, политики продолжают «баловаться» шведскими «спичками»…

Впрочем, не только Швеция живет в ожидании козней Москвы. Время от времени начинают проявлять беспокойство по соседству – в Прибалтике. То неизвестная подводная лодка к ним заплывет, то какой-то странный самолет залетит. Откуда? Знамо дело, из России.

Миф об угрозе с Востока в странах Балтии тут же используют - муссируют, обсуждают. Звучат истерические призывы защитить себя, укреплять вооруженные силы. Союзники по НАТО тут как тут – начинают твердить, что в Прибалтике необходимо разместить дополнительные военные контингенты и новое вооружение, которое будет нацелено на российские города. И никто не думает, какими страшными последствиями это может обернуться.

В свое время канцлер Германии Отто фон Бисмарк предсказал, что большая война в Европе может разразиться из-за какой-нибудь нелепости на Балканах. Так и произошло – Первая мировая вспыхнула после убийства в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда.

Подобная «нелепость» вполне может случиться в Прибалтике или на севере Европы. Не дай Бог, конечно…