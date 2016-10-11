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Британский министр призвал к протестам у посольства РФ в Лондоне

19:24 11.10.2016
Борис Джонсон. Фото с сайта wikipedia.org
Борис Джонсон. Фото с сайта wikipedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон полагает, что противники войны в Сирии должны провести акции протеста у российского посольства в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, что со стороны антивоенных групп нет соразмерного ужаса. Я бы хотел видеть демонстрации у посольства России. Где сейчас коалиция “Остановите войну»? Где они?», - цитирует агентство выступление министра в парламенте.

Джонсон выразил возмущение действиями России в Сирии и приравнял их к военным преступлениям, которые должны быть расследованы в международном суде. Кроме того, глава британского МИД заявил о наличии подтверждений тому, что именно Россия ответственна за атаку на гуманитарный конвой ООН, передает «Газета.Ru» со ссылкой на западные СМИ. При этом он не уточнил, о каких подтверждениях идет речь.

Ранее глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон также высказался за привлечение России к ответственности за ее действия в Сирии. По его словам, Москва стремится продлить военный конфликт в ближневосточном государстве. В Минобороны РФ назвали слова министра маловразумительными и предложили вспомнить, что Лондон сделал для прекращения воны в Сирии.
 

Темы: Россия, Великобритания, Военные конфликты в мире, Отношения России и стран Западной Европы, Правительства зарубежных стран, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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11.10.2016, 20:51
rus

Похоже , что на всех мух не хватит .
11.10.2016, 20:43
Немо

подонки разжигающие войны возмущаются когда получают не то, что хотели.
11.10.2016, 20:33
Хе хе...

Гери Бьюзи совсем спятил на старости лет?
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