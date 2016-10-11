Итальянские депутаты пожаловались на угрозы Киева из-за визита в Крым

Представители региональных советов ряда областей Италии пожаловались на угрозы со стороны Украины в связи с предстоящей поездкой в Крым. Об этом ТАСС рассказал один из членов итальянской делегации Лучано Сандона.

По его словам, дипломатическое представительство Украины в Италии направило губернаторам областей письмо, в котором указывало, что, намереваясь посетить Крым, нарушают УК Украины со всеми вытекающими последствиями.

«Настоящие угрозы. Это неприемлемо, чтобы третья страна вмешивалась в политическую деятельность представителей другого государства», - цитирует агентство собеседника.

Сандона уточнил, что визит итальянской делегации в Крым пройдет 13-16 октября. В ее составе, наряду с региональными советниками, будут крупные предприниматели. Гости планируют встретиться как с представителями властей республики, так и бизнесменами. Помимо всего прочего, планируется заключение соглашения о побратимстве между мэрией города Падуя и Симферополем.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года на основе результатов проведенного на полуострове референдума. В середине текущего года республику посетила французская делегация во главе с депутатом Национального собрания Тьерри Мариани, который предложил Украине смириться с данным фактом.

