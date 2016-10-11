Саркози раскритиковал Олланда за отказ от диалога с Россией

Бывший президент Франции Николя Саркози подверг критике действующего главу государства Франсуа Олланда за нежелание вести диалог с Россией. Подобную позицию он расценил как «безответственную», передает РИА Новости со ссылкой на AFP.

По мнению Саркози, переговоры с РФ в интересах как французского, так и других европейских лидеров. Кроме того, он предостерег руководство страны от вступления в новую холодную войну.

Саркози подчеркнул, что сложившаяся в Сирии Ситуация так и не будет урегулирована, если лидеры держав станут общаться исключительно посредством письменных заявлений.

Визит президента России Владимира Путина в Париж был намечен на 119 октября. Однако некоторое время назад Олланд усомнился в его целесообразности. Он добавил, что если она все-таки состоится, то укажет своему российскому коллеге на вред имиджу РФ от поддержки режима президента Сирии Башара Асада.

Позднее стало известно, что Путин отменил поездку в Париж. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент принял такое решение из-за выпавших из программы мероприятий, связанных с проведением выставок и открытия российского культурно-духовного центра. Он пояснил, что Путин отправиться во Францию, когда его визит будет комфортен для Олланда.

