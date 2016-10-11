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Саркози раскритиковал Олланда за отказ от диалога с Россией

21:51 11.10.2016
Фото с сайта sem40.ru
Фото с сайта sem40.ru
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Бывший президент Франции Николя Саркози подверг критике действующего главу государства Франсуа Олланда за нежелание вести диалог с Россией. Подобную позицию он расценил как «безответственную», передает РИА Новости со ссылкой на AFP.

По мнению Саркози, переговоры с РФ в интересах как французского, так и других европейских лидеров. Кроме того, он предостерег руководство страны от вступления в новую холодную войну.

Саркози подчеркнул, что сложившаяся в Сирии Ситуация так и не будет урегулирована, если лидеры держав станут общаться исключительно посредством письменных заявлений.

Визит президента России Владимира Путина в Париж был намечен на 119 октября. Однако некоторое время назад Олланд усомнился в его целесообразности. Он добавил, что если она все-таки состоится, то укажет своему российскому коллеге на вред имиджу РФ от поддержки режима президента Сирии Башара Асада.

Позднее стало известно, что Путин отменил поездку в Париж. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент принял такое решение из-за выпавших из программы мероприятий, связанных с проведением выставок и открытия российского культурно-духовного центра. Он пояснил, что Путин отправиться во Францию, когда его визит будет комфортен для Олланда.
 

Темы: Франсуа Олланд, Россия, Франция, Визиты и важные переговоры российских политиков, Отношения России и стран Западной Европы, Владимир Путин, Франсуа Олланд
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.10.2016, 23:39
Член ЕР

Саркози надо слушаться, он спас мировое сообщество ,от Ливийской диктатуры .
11.10.2016, 23:20
Богарне

Уж Саркози бы молчал, а то опять в президенты намылился с его-то репутацией, во Франции приличных людей не осталось что ли?
11.10.2016, 22:46
Фома

Уж Саркози как никто другой знает как пиариться на российской тематике, оставаясь при этом той гнусной личностью, какой он на самом деле является.
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