В Европарламенте допустили введение новых санкций против России

Евросоюз должен быть готов ввести новые санкции в отношении России, но при этом не отказываться от диалога. Об этом заявил председатель Европарламента Мартин Шульц, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Россия существует и играет ключевую роль. Поэтому мы должны проявить жесткость с одной стороны, однако также подать сигнал, что мы держим открытой дверь диалога с предложением избежать новых санкций», - цитирует агентство его высказывание.

По мнению Шульца, в настоящее время в отношениях между Россией и Евросоюзом имеет место серьезное противостояние. Его причину глава ЕП видит в том, что РФ якобы поддерживает правых экстремистов по всей Европе, а также пытается предложить западному обществу альтернативную консервативную модель.

Глава ВТБ Андрей Костин сомневается в том, что ЕС решиться на введение новых антироссийских санкций. «Мне кажется, что удастся серьезных санкций избежать. Мне кажется, что все начинают понимать их бессмысленность», - заявил он.

Костин отметил, что ряд европейских стран выступают против новых ограничений в отношении России. Однако при этом он допустил, что санкции в одностороннем порядке могут ввести США.

Ранее в Вашингтоне намекнули, что новые санкции могут последовать, если Россия не откажется от своей политики в отношении Сирии. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россию невозможно изолировать путем применения экономических ограничений. Он отметил, что в политических спорах необходимо искать компромисс и напомнил, что Москва не раз выражала свою готовность к этому.

