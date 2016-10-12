МИД Франции выразил сожаление из-за отказа Путина от визита в Париж

МИД Франции сожалеет о том, что президент Владимир Путин отказался приехать в Париж. Об этом заявил глава министерства Жан-Марк Эро в эфире радиостанции Europe 1.

«Я предполагаю, что эта ситуация была неловкой для него. Мы планировали обсудить с Путиным ситуацию в Сирии», — сказал он. «Я сожалею об этом», — подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что Париж призывает Россию прекратить поддержку режима Башара Асада и бомбардировки Алеппо. «Это необходимое условие» для проведения переговоров, отметил Эйро.

На вопрос о том, можно ли ждать оттепели в дипломатических отношениях между Россией и другими странами Запада, министр подтвердил, что пытается организовать «встречу на высшем уровне глав государств в Берлине» в ближайшие недели. «Но это произойдет только в том случае, если есть желание двигаться вперед. Это будет зависеть от доброй воли друг друга», — сказал он.

Путин должен был приехать в Париж 19 октября и встретиться там с президентом Франции Франсуа Олландом. Тем не менее, накануне, 11 октября, стало известно об отмене визита. В Кремле заявили, что из плана поездки выпали запланированные мероприятия.

В то же время источник Reuters сообщал, что российский лидер не согласился встречаться с Олландом потому, что на встрече будет обсуждаться только Сирия.