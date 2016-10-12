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МИД Франции выразил сожаление из-за отказа Путина от визита в Париж

11:25 12.10.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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МИД Франции сожалеет о том, что президент Владимир Путин отказался приехать в Париж. Об этом заявил глава министерства Жан-Марк Эро в эфире радиостанции Europe 1.

«Я предполагаю, что эта ситуация была неловкой для него. Мы планировали обсудить с Путиным ситуацию в Сирии», — сказал он. «Я сожалею об этом», — подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что Париж призывает Россию прекратить поддержку режима Башара Асада и бомбардировки Алеппо. «Это необходимое условие» для проведения переговоров, отметил Эйро.

На вопрос о том, можно ли ждать оттепели в дипломатических отношениях между Россией и другими странами Запада, министр подтвердил, что пытается организовать «встречу на высшем уровне глав государств в Берлине» в ближайшие недели. «Но это произойдет только в том случае, если есть желание двигаться вперед. Это будет зависеть от доброй воли друг друга», — сказал он.

Путин должен был приехать в Париж 19 октября и встретиться там с президентом Франции Франсуа Олландом. Тем не менее, накануне, 11 октября, стало известно об отмене визита. В Кремле заявили, что из плана поездки выпали запланированные мероприятия.

В то же время источник Reuters сообщал, что российский лидер не согласился встречаться с Олландом потому, что на встрече будет обсуждаться только Сирия.

Темы: Россия, Париж, Франция, Международная политика, Международные отношения
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Комментарии читателей
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12.10.2016, 13:17
Юля с Бали

а ведь ихний наполеонус пузыриус полез на русских не просто так совсем уж сдуру...это у них генетическое,теперь это можно констатировать научно !...опять,в ОЧЕРЕДНОЙ раз лягушатники превратились в поганых и очень подлых русофобчиков,ТЬФУ :)))
12.10.2016, 13:08
Barson

У Олланда нет своих мыслей и решений. Он ручной попугай Обамы. И он не радеет об интересах Франции. Зачем вообще с ним о чем то говорить? Безвольная, амебообразная сущность на посту президента некогда великой Франции.
12.10.2016, 12:51
Ещё один анекдот из двух слов:

"Француз - миротворец!" ))) Ливия так и воюет. А бомбить её начали именно французы. Причина-то уже забыта... Саркози опять хочет порулить Францией...
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