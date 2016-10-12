МВД Украины предъявило обвинения президенту Франции

По мнению Авакова, «Франсуа Олланд высказал абсолютно неприемлемые для Украины вещи»

«Французский президент много на себя берет! Я говорю вам, господин Олланд, не смейте указывать нам…» – в таком резком тоне к президенту Франции Франсуа Олланду обратился в «Фейсбуке» министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Главный милиционер Украины рассказал французскому президенту, что тот должен делать, а что из поступков Олланда «неприемлемо и возмутительно». Свое заявление Аваков объяснил тем, что «месяцы провел на евромайдане».

Напомним, во вторник Олланд, выступая на сессии ПАСЕ, подчеркнул, что для реализации минских соглашений «должны пройти выборы согласно украинскому законодательству. Украина должна взять на себя ответственность за выполнение реформ».

По мнению Авакова (которое министр подробно изложил на своей странице в Facebook), «Франсуа Олланд высказал абсолютно неприемлемые для Украины вещи. Он потребовал сначала проведения выборов в Донбассе и лишь затем вывода оккупационных войск России (Украина бездоказательно утверждает, что в Донбассе воюют тысячи российских солдат – прим. ВЗГЛЯД) с украинской земли и возвращение контроля Украины за украино-русской границей».

«Он хочет выборы сразу после прекращения огня и разведения войск!» – возмутился поведением французского президента министр внутренних дел Украины. По утверждению Авакова, в зоне АТО якобы погибли двое украинских военнослужащих и ранены семеро, в то время как действует режим прекращения огня. Добавим, что в минобороны Донецкой народной республики сообщают, что только за минувшие сутки украинские силовики более трехсот раз нарушили режим перемирия.

«Безобразные высказывания министра иностранных дел»

«Французский президент много на себя берет! – объявил глава МВД Украины. – Сначала безобразные высказывания министра иностранных дел Франции Эйро во время визита на Украину, теперь президент Олланд».

Поясним: в сентябре глава МИД Франции Жан-Марк Эйро публично потребовал от украинских властей уже на следующей неделе подписать соглашение о разведении войск в трех пилотных зонах в Донбассе. Причем он ясно дал понять, что его требование адресовано в первую очередь президенту Петру Порошенко.

Между тем Аваков продолжил излагать претензии к французскому президенту: «...Я говорю вам, господин Олланд, не смейте указывать нам отдавать территории Украины и миллионы жизней наших граждан под путинский режим, потому что так вам кажется удобным!» – призвал он.

Аваков напомнил Олланду, что тот, дескать, должен «от имени демократической Европы остановить агрессора, напавшего на Украину», имея в виду, конечно же, Россию. «Так делайте это, а не предавайте Украину, откупаясь от Путина разделом нашей страны! Не продавайте на вульгарной политической ярмарке крупнейший европейский народ!» – призвал украинский министр.

Он раскритиковал выборы, которые предлагает провести Олланд, поскольку, по словам главы МВД Украины, проходить они будут «при полном отсутствии гражданских прав и свобод».

«Русский «гибридный мир» придет к границам Франции»

Затем украинский министр решил рассказать Олланду об истории, истолкованной по-аваковски. «Не хочет ли президент Франции вспомнить уроки истории в канун Второй мировой войны? Вспомнить, как просвещенная Европа, перед тем как была порабощена Гитлером, умиротворяла агрессора, «не замечала» и объясняла необходимостью и политическим балансом сначала аншлюс Австрии и Чешских Судет, затем получила фашистскую диктатуру, оккупацию и горе на своей земле?!» – заявил Аваков.

После чего он увидел параллель между украинскими событиями и Сирией. «Вас ничему не научили события на Украине – взгляните на Сирию, или Вы прозреете лишь тогда, когда русский «гибридный мир» придет к самым границам Франции!?» – говорится в сообщении.

«Ваши предложения и трактовки урегулирования войны в Донбассе неприемлемы и возмутительны для любого настоящего украинца. Уступив Путину Украину, вы потеряете Европу, потеряете собственную свободу. Не тешьте себя иллюзиями – создайте реальный антипутинский демократический фронт свободных людей и не умиротворяйте агрессора!» – заявил украинский министр.

В заключение Аваков подчеркнул, что Украина «рассчитывает на поддержку друзей, а не предательство попутчиков».

В своей яркой речи Аваков все же признал: «Я не министр иностранных дел и не дипломат». Однако, по его мнению, это не мешает ему диктовать французскому президенту, какую политику ему проводить. «Я член украинского правительства, представляющий в правительстве вторую по величине фракцию парламента «Народный фронт», – подчеркнул Аваков и напомнил, что «представляет в правительстве патриотов и добровольцев» и что он «месяцы провел на евромайдане».

«Мы не намерены продвигаться... Какие обязательства?»

Аваков не единственный представитель киевской власти, позволяющий себе открыто демонстрировать незаинтересованность Киева в выполнении минских соглашений.

В недавнем интервью Deutsche Welle в похожем духе высказался человек, отвечающий за формирование внешней политики Украины, – глава МИД страны Павел Климкин.

Собеседник министра заметил, что невыполнение Украиной ключевых условий минских соглашений стало «огромным разочарованием» для Запада. «Для вас минские соглашения мертвы? – задался он вопросом. – Вы не продвинулись вперед. Вы не выполняете своих обязательств». В ответ Климкин признался: «И мы не намерены продвигаться».

Он напомнил, что у Украины и России «есть несколько фундаментальных разногласий о том, как интерпретировать минские договоренности».

Немецкий журналист также отметил, что Евросоюз обещал отменить визовый режим с Украиной, а МВФ возобновил финансирование страны. После чего задал вопрос: когда же Киев начнет выполнять взятые на себя обязательства? – «Какие обязательства?» – удивился в ответ Климкин.

«Заработал достаточно очков для отставки»

«Аваков регулярно ведет себя вызывающе», – констатировал в беседе с газетой ВЗГЛЯД политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Он полагает, что «президент давно бы с удовольствием его отправил в отставку, если бы не то, что он фактически главная фигура в «Народном фронте» (партии Арсения Яценюка – прим. ВЗГЛЯД), которая осталась, и его отставка вызвала бы проблемы с коалицией». По словам эксперта, Аваков «давно заработал достаточно очков, чтобы быть отправленным в отставку».

Политолог напомнил, что «Народный фронт» ранее выступил за введение виз с Россией, что также не поддержано украинским МИДом и президентом. Заявления Авакова – «это линия на то, чтобы представить себя в роли главной антироссийской партии в ожидании будущих парламентских выборов», подчеркнул эксперт. Он напомнил, что и проблемы с коалицией все равно есть, тем не менее Порошенко не решается на отставку Авакова.

«Украина не собирается выполнять минские соглашения»

Эксперта не смутили заявления Авакова и по минским соглашениям. «Украина не собирается выполнять минские соглашения», – констатировал он и напомнил, что подобные речи мы неоднократно слышали не только от Авакова, но и Климкина, который уполномочен заявлять позицию властей. «Я не знаю, для кого это секрет... Для тех, кто не хочет этого знать? Давно все понятно», – удивился эксперт.

«Единственное, что не ясно: может ли под давлением Запада сформироваться это большинство в 226 депутатов, чтобы проголосовать за ключевые позиции – закон о выборах, амнистия и т.д.», – отметил эксперт, подчеркнув, что без давления Запада это «точно невозможно».

Что касается реализации минских соглашений, она «будет означать полное переформатирование конструкции украинского политического поля», указал политолог. Он пояснил, что надо будет как-то включать в политический истеблишмент тех, кого сейчас нынешняя власть и украинские журналисты называют террористами, в парламент, к примеру, как представитель региона должен приехать Захарченко. «А это скандал. Они все этого, конечно, боятся», – подчеркнул Погребинский.

«Противостояние условной партии мира и ястребов»

«Во Франции заявления Авакова никто и не заметит», – уверен директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. В беседе с газетой ВЗГЛЯД он отметил, что вопрос международных отношений находится исключительно в компетенции президента и назначенного им министра иностранных дел Украины.

«Однако надо понимать, что сегодня Аваков фактически является главным представителем «Народного фронта» у власти, лидером партии украинских ястребов и озвучивает их позицию», – указал собеседник. Она показательна и важна для Авакова в плане борьбы за власть, чтобы в случае чего демонстрировать радикальному электорату, на который ориентируется эта политическая сила, что реализация минских соглашений и прочие договоренности – это дело рук не Авакова, а других политиков, президента, пояснил Бортник. «То есть это попытка дистанцироваться в какой-то мере и сохранить влияние на радикальных (лиц – прим. ВЗГЛЯД), не более того», – указал эксперт.

Если говорить об отношении Киева к минским соглашениям, то, «конечно, такое заявление министра внутренних дел, который имеет влияние в том числе и на добровольческие батальоны, создает огромные потенциальные риски и подозрения, что эти соглашения не будут выполнены, что они могут быть сорваны радикальными силами Украины», указал политолог.

Однако за заявлениями Авакова «стоит позиция части украинского политикума», считает он. «Просматривается внутреннее противостояние между партией ястребов и условной партией мира», – резюмировал эксперт.