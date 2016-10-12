«О духовном» - новый проект наших соотечественников в Германии

Наши соотечественники в Германии не бездействуют и не собираются сидеть сложа руки, глядя на проводимую Западом политику. Cайт «Славянская Европа» совместно с мюнхенской Русской Православной Церковью открывает новую рубрику, а вернее сказать, новый проект под названием «О духовном». В этой рубрике будут размещаться материалы и интервью с немцами и нашими соотечественниками, противодействующие проводимой сегодня в Европе политике по пропаганде гомосексуализма, разрушения семьи и морали.

Кроме этого, планируется брать у немцев интервью и делать переводы различных материалов, которые могли бы показать россиянам, что многие немцы, в отличие от правящей верхушки, не согласны с сегодняшней политикой Запада и выступают за укрепление дружественных связей с Россией. Например, согласно опросу Фонда Кербера, 81 процент немцев выступают за сближение с Россией, а не с США. В правящих же кругах Германии эта пропорция тяготения к США, а не к России, перевернута.

Подробнее об этом - в интервью с протоиереем Николаем Артемовым, священником Русского православного Собора в Мюнхене.