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ПАСЕ отказалась признать законность выборов в Госдуму в Крыму

21:41 12.10.2016
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по политической ситуации на Украине, признав незаконными выборы в Госдуму РФ на территории Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

Поправка, касающаяся выборов, была внесена в документ по инициативе Украины. Согласно ей, ПАСЕ признает результаты выборов недействительными. Наряду с этим, резолюция призывает возвратить полуостров украинской стороне.

В то же время в документе присутствует критика киевской власти. В частности, ПАСЕ обеспокоена масштабами коррупции на Украине и опасается повторного госпереворота в стране.

Ассамблея призвала украинские власти «принять решительные меры для борьбы с коррупцией, в том числе на самом высоком политическом уровне», а также напомнила о заключении Венецианской комиссии по Украине. В нем шла речь о коррупции и некомпетентности украинских судов.

Российская делегация участия в работе ПАСЕ не принимает, поскольку с 2014 года лишена права голоса. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что возвращать РФ право голоса рано, но призвала вернуть российскую делегацию в ПАСЕ, чтобы она «слушала цивилизованных людей».
 

Темы: Выборы в Государственную думу РФ, Россия, Европа, Украина, Европейский союз (ЕС), Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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13.10.2016, 00:33
gvozd

Спецслужбы США и Саудовской Аравии договорились о том, что боевикам игил предоставят возможность безопасно покинуть иракский Мосул до начала его штурма силами международной коалиции.
При этом предполагается, что несколько тысяч боевиков будут переброшены на восток Сирии для наступления на подконтрольные сирийским правительственным войскам Пальмиру и Дейр эз-Зор, находящийся в осаде.
13.10.2016, 00:05
Сеятель

Да и ладно.
12.10.2016, 22:18
пенсионер

Взносы надеюсь им не платят ?
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