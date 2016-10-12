ПАСЕ отказалась признать законность выборов в Госдуму в Крыму

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по политической ситуации на Украине, признав незаконными выборы в Госдуму РФ на территории Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

Поправка, касающаяся выборов, была внесена в документ по инициативе Украины. Согласно ей, ПАСЕ признает результаты выборов недействительными. Наряду с этим, резолюция призывает возвратить полуостров украинской стороне.

В то же время в документе присутствует критика киевской власти. В частности, ПАСЕ обеспокоена масштабами коррупции на Украине и опасается повторного госпереворота в стране.

Ассамблея призвала украинские власти «принять решительные меры для борьбы с коррупцией, в том числе на самом высоком политическом уровне», а также напомнила о заключении Венецианской комиссии по Украине. В нем шла речь о коррупции и некомпетентности украинских судов.

Российская делегация участия в работе ПАСЕ не принимает, поскольку с 2014 года лишена права голоса. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что возвращать РФ право голоса рано, но призвала вернуть российскую делегацию в ПАСЕ, чтобы она «слушала цивилизованных людей».

