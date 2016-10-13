СМИ сообщили о планах Евросоюза ввести новые санкции против России

В Евросоюзе на следующей неделе намерены обсудить новые санкции против России из-за ухудшения ситуации в Сирии. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.

Издание отметило, что Государственный секретарь США Джон Керри планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в субботу в Швейцарии для обсуждения ситуации в Сирии, а затем отправиться в Лондон для переговоров с европейскими чиновниками. Встреча состоится в понедельник, 17 октября.

Утверждение каких-либо санкций не планируется. Однако им будет уделено «серьезное внимание», если атаки на Алеппо продолжатся, и ситуация будет ухудшаться.

Как предполагается, расширение антироссийских санкций затронет чиновников, которые будут внесены в существующий список Евросоюза. Издание пишет, что в проекте совместного заявления по итогам заседания пока планируется осудить «режим президента Сирии Башара Асада и его союзников» за нападение на мирное население.

В первую очередь расширение санкций коснется российских чиновников, которых включат в уже существующий список ЕС. При этом пока в проекте совместного заявления по итогам встречи планируется только осудить «режим президента Сирии Башара Асада и его союзников» за нападение на гражданских лиц. Прямых обвинений в адрес России в документе не будет, однако WSJ не исключает, что к моменту его принятия формулировки будут ужесточены.