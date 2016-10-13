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СМИ сообщили о планах Евросоюза ввести новые санкции против России

09:28 13.10.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В Евросоюзе на следующей неделе намерены обсудить новые санкции против России из-за ухудшения ситуации в Сирии. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.

Издание отметило, что Государственный секретарь США Джон Керри планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в субботу в Швейцарии для обсуждения ситуации в Сирии, а затем отправиться в Лондон для переговоров с европейскими чиновниками. Встреча состоится в понедельник, 17 октября.

Утверждение каких-либо санкций не планируется. Однако им будет уделено «серьезное внимание», если атаки на Алеппо продолжатся, и ситуация будет ухудшаться.

Как предполагается, расширение антироссийских санкций затронет чиновников, которые будут внесены в существующий список Евросоюза. Издание пишет, что в проекте совместного заявления по итогам заседания пока планируется осудить «режим президента Сирии Башара Асада и его союзников» за нападение на мирное население.

В первую очередь расширение санкций коснется российских чиновников, которых включат в уже существующий список ЕС. При этом пока в проекте совместного заявления по итогам встречи планируется только осудить «режим президента Сирии Башара Асада и его союзников» за нападение на гражданских лиц. Прямых обвинений в адрес России в документе не будет, однако WSJ не исключает, что к моменту его принятия формулировки будут ужесточены. 

Темы: Россия, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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13.10.2016, 12:31
7575

Так она уже вводит. И не какие-то там смешные запреты на въезд в страны ЕС, для десятка чиновников, а например для США прекращение сотрудничества в ядерных технологиях. А здесь Россия на передовых позициях в мире.
13.10.2016, 12:29
7575

Это уже просто клоунада с этими западными санкциями. Для запада они как чемодан без ручки и нести тяжело и бросить нельзя, дядя Сема не разрешает.
13.10.2016, 11:17
Ой!

Русский язык для Вас явно чужой! Go home...
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