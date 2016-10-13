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Генассамблея ООН утвердила кандидатуру нового генсека

18:08 13.10.2016
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Генеральная ассамблея ООН утвердила в качестве нового главы всемирной организации бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша. Об этом сообщается на сайте ООН.

Согласно резолюции, которую Генассамблея приняла без голосования, Гутерриш вступит в должность с 1 января будущего года. Возглавлять ООН экс-премьер будет до 31 декабря 2021 года.

Некоторое время назад кандидатуру Гутерриша на пост генсека ООН поддержал Совет безопасности всемирной организации.

Ранее Гутерриш занимал в ООН должность верховного комиссара по делам беженцев.

В настоящее время генсеком ООН является Пан Ги Мун. Занимает этот пост с 2007 года.
 

Темы: Отставки и назначения в мировой политике, Организация объединенных наций (ООН)
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