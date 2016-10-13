Россию приглашают под пули «Джебхат-ан-Нусры»

Зачем США предложили отправить российских военных в район Алеппо

Коалиция, возглавляемая США, предложила Москве разместить российских военных на дороге в Алеппо, чтобы обеспечить безопасность гуманитарных конвоев. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью французскому телеканалу TF1.

Как пояснил российский лидер, в Алеппо ведет только одна дорога, по которой могут проходить гумконвои. С одной ее стороны расположились боевики, с другой — войска президента Сирии Башара Асада.

«Мы говорим (американским партнерам): давайте отведем боевиков с одной стороны, сирийскую армию — с другой, освободим дорогу, дадим безопасный проход для гуманитарных конвоев», — сказал Путин. Однако, по его словам, предложение было зафиксировано «в определенных документах» — и только.

«Но поступает экзотическое предложение. Я сейчас удивлю и вас, и ваших зрителей. Нам предложили, чтобы наши Вооруженные силы, военнослужащие Российской армии, встали на этой дороге и обеспечили безопасность», — сказал президент РФ.

Путин в ответ предложил осуществить этот план совместно с военными США.

«Мы предложили, американцы тут же отказались. Вставать не хотят, отводить боевые подразделения группировок оппозиционных, террористических не хотят», — констатировал глава российского государства.​

Кроме того, Путин отметил, что его «повергает в уныние и удивляет», что «партнеры, в том числе американские, так или иначе стараются вывести „Джебхат-ан-Нусру“ * за рамки террористических организаций». По мнению президента России, так происходит потому, что Вашингтон хочет использовать боевиков для борьбы с Асадом и его правительством.

Интервью телеканалу TF1 Путин дал 11 октября. А днем позже стало известно: спецслужбы США и Саудовской Аравии договорились о предоставлении боевикам «Исламского государства» ** и их семьям «коридора» для выхода из иракского Мосула — до начала штурма города силами международной коалиции. Об этом сообщило РИА «Новости». По данным агентства, около 10 тысяч освобожденных американцами террористов перебросят в восточные районы Сирии, чтобы они могли начать крупную наступательную операцию в направлении городов Дейр-эз-Зор и Пальмиры.

На этом фоне ведущие внешние игроки в сирийском конфликте собираются еще раз попытаться договориться об урегулировании. 15 октября в швейцарской Лозанне встретятся главы внешнеполитических ведомств России, США, Саудовской Аравии, Турции и, возможно, Катара. Правда, планы привлечь к переговорам еще и главу МИД Ирана сорвались. Особую значимость переговорам придает тот факт, что на них снова встретятся глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри — впервые после отказа Вашингтона от сотрудничества с Москвой по Сирии.

Что стоит за действиями США в Сирии, каковы шансы на реанимацию мирного процесса?

— Российская дипломатия в очередной раз наступает в Сирии на старые грабли, — считает директор Исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Международного института новейших государств Станислав Тарасов. — Я считаю, нам, безусловно, нужно было заключить в Женеве с американцами соглашение по сирийскому урегулированию, но нельзя было соглашаться на засекречивание этого документа.

В условиях дипломатического марафона Лавров-Керри нужно было понимать истинные намерения администрации США, и предугадывать дальнейшее развитие событий. В частности, понимать, что секретность соглашения будет связывать нам руки.

Американцы, напомню, организовали утечку документов по сирийскому соглашению США и РФ. 22 сентября секретная информация, которая ранее не предавалась огласке ни одной из сторон, была опубликована агентством Reuters. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в прессу попал первый документ из пяти подписанных. О чем конкретно говорится в остальных документах — никто толком не знает.

О некоторых деталях этих неопубликованных документов, видимо, и рассказал президент Путин в интервью TF1. В частности, о том, что американцы отказались совместно с российскими военными сопровождать гумконвой до Алеппо.

На мой взгляд, этот отказ изначально говорил о том, что готовится провокация против конвоя.

— Можно ли было эту провокацию предотвратить?

— Это большой и открытый вопрос. Как правильно указал Путин, по одну сторону дороги на Алеппо засели боевики, про другую — правительственные войска. По сути, конвой ООН должен был пройти по линии соприкосновения, где вероятность обстрела очень высока.

Я считаю, это было безответственное решение именно ООН — послать конвой, не создав необходимые условия для его безопасности. Например, путем размещения вдоль дороги на Алеппо временного миротворческого корпуса ООН.

По сути, американцы пытались нас подставить, предлагая охранять конвой, и в конечном итоге подставили, дав «добро» на отправку конвоя без должной охраны.

— О чем это говорит?

— О том, что политика двойных стандартов Запада стала явной, и это необходимо учитывать. В такой ситуации встает вопрос, насколько вообще можно доверять уходящей администрации США при планировании российских стратегических задач на Ближнем Востоке.

Такому планированию секретный режим переговоров только мешает. Сейчас, например, ходят слухи, что Москва обсуждает с Анкарой возможность отправки в Алеппо еще одного гуманитарного конвоя, на сей раз под прикрытием турецких военных, или даже российско-турецкого корпуса. Одно это дает политологам пищу для самых невероятных предположений.

Беда в том, что мы не имеем достоверной информации. Любые соглашения по Сирии засекречиваются всеми внешними игроками: Вашингтоном, Анкарой, Москвой. И это доводит ситуацию до абсурда.

Как верно заметил турецкий президент Реджеп Тейип Эрдоган, более 60 государств, так или иначе, участвуют в сирийской кампании, в том числе Россия, Иран, Саудовская Аравия. «На крошечном пятачке собрались почти все члены ООН, и они не могут расправиться с ИГ, в рядах которого, по данным турецких спецслужб, насчитывается 18−20 тысяч боевиков. Как такое вообще может быть?» — риторически спросил Эрдоган.

На деле, так происходит именно из-за политики двойных стандартов. С одной стороны, американцы в составе коалиции борются с ИГ, с другой — американцы боевиков спасают, и готовят «коридор» для террористов, засевших в Мосуле. Такая двойственность присуща почти всем решениям США.

— Что делать России в такой ситуации?

— Москва, понятно, не хочет увязнуть в сирийском конфликте. Поэтому мы должны действовать более тонко, и искать союзников — устанавливать более прочные связи с Турцией, с тем же Ираном. В то же время российская дипломатия должна просчитывать ситуации, чтобы не подставляться.

Но пока на переговорах по Сирии действует режим секретности, мы именно подставляем себя под информационные удары Запада. Это тем более неприятно, что Россия ведет себя с партнерами порядочно, и режим секретности соблюдает.

Запад этим пользуется: устраивает выборочные утечки документов, плюс допускает весьма вольные интерпретации существующих соглашений.

На мой взгляд, с секретной дипломатией пора заканчивать. Понятно, что оперативная военная информация должна оставаться секретной. Но гриф секретности необходимо снять с политической части соглашений, которая определяет основополагающие цели как международной коалиции во главе с США, так и коалиции Россия-Иран-Ирак. Цели обоих коалиций должны быть предельно ясны. Только при таком подходе станет ясно, какая имеется основа для переговорного процесса в Сирии.

— США ведут в Сирии двурушническую политику, — отмечает заместитель директора — руководитель Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Григорий Тищенко. — Яркое тому подтверждение — нежелание американцев причислять «Джебхат ан-Нусру» к террористическим организациям, хотя ООН, напомню, считает эту группировку террористической. Плюс, американцы действительно стараются при удобном случае подставить Россию.

Взять, к примеру, предложение США контролировать дорогу на Алеппо силами российских военных. Фактически, речь идет об участии России в наземной операции в Сирии. Для охраны гумконвоев необходимо размещать войска вдоль дороги, и ставить их под удар боевиков. Жертвы в такой операции неизбежны. Между тем, в России и сегодня общественное мнение относится к участию в сирийском конфликте неоднозначно. Жертвы среди российских военных вызовут лишь всплеск недовольства. Кремлю это не на руку, особенно накануне президентских выборов.

— Насколько осложнится ситуация для Башара Асада, если американцы организуют «коридор» для боевиков из Мосула, и бросят их против сирийских правительственных войск?

— Речь идет о выводе около 10 тысяч боевиков с вооружением, а вооружение у них неплохое. Если они ударят в направлении Дейр-эз-Зор и Пальмиры, ситуация для Асада может серьезно осложниться.

Нам в этом случае, видимо, придется усиливать группировку российских ВКС в Сирии, чего не очень хотелось бы. Но если боевиков из Мосула действительно бросят на Асада, сирийскому президенту придется помогать, и такая помощь будет все сильнее вовлекать нас в конфликт фактически на всем Ближнем Востоке.

— С американцами можно торговаться, убеждать отказаться от коридора взамен на какие-то уступки?

— Российская дипломатия фактически этим и занимается. Другое дело, что практический результат этого торга, скорое всего, будет крайне небольшим.

— Почему, если американцы нас подставляют, мы продолжает пытаться договориться с ними в Лозанне?

— Нельзя в одиночку воевать против всех. Сейчас в Сирии все более явно сталкиваются два претендента на лидерство в регионе — Иран и Саудовская Аравия. Между тем, мы уже имеем перед глазами пример военного столкновения этих региональных держав — Йемен, где сейчас идет гражданская война. Мы не можем в таких условиях поднять забрало, и ринуться на ИГ с шашкой наголо…

* Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.