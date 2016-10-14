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Во Франции суд смягчил наказание двум футбольным болельщикам из РФ

19:08 14.10.2016
Фото с сайта yarreg.ru
Фото с сайта yarreg.ru
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Суд Прованса смягчил наказание двум российским футбольным фанатам, сократив сроки пребывания в тюрьме. Об этом в своем Twitter написал глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

Он уточнил, что речь идет о Сергее Горбачеве и Алексее Ерунове. Согласно решению суда, их сроки заключения сокращены на три и шесть месяцев соответственно. Теперь их сроки составляют 15 и 18 месяцев.

В интервью агентству «Р-Спорт», Шпрыгин отметил, что судебное заседание длилось порядка шести часов. Что касается третьего болельщика – Николая Морозова, то его апелляция была отклонена судом Прованса еще в прошлом месяце.

По словам главы ВОБ, в конце ноября французский суд будет рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении болельщиков и их выдворении из Франции. Он выразил надежду на то, что дела всех троих объединят в одно.

Горбачев, Ерунов и Морозов были осуждены в середине июня и получили от одного до двух лет лишения свободы. Суд признал их причастными к беспорядкам в Марселе накануне матча между российской и британской сборными. Тогда в результате столкновений фанатов пострадали свыше 30 человек.
 

Темы: Россия, Франция, Происшествия, Болельщики и их организации в России
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