Во Франции суд смягчил наказание двум футбольным болельщикам из РФ

Суд Прованса смягчил наказание двум российским футбольным фанатам, сократив сроки пребывания в тюрьме. Об этом в своем Twitter написал глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

Он уточнил, что речь идет о Сергее Горбачеве и Алексее Ерунове. Согласно решению суда, их сроки заключения сокращены на три и шесть месяцев соответственно. Теперь их сроки составляют 15 и 18 месяцев.

В интервью агентству «Р-Спорт», Шпрыгин отметил, что судебное заседание длилось порядка шести часов. Что касается третьего болельщика – Николая Морозова, то его апелляция была отклонена судом Прованса еще в прошлом месяце.

По словам главы ВОБ, в конце ноября французский суд будет рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении болельщиков и их выдворении из Франции. Он выразил надежду на то, что дела всех троих объединят в одно.

Горбачев, Ерунов и Морозов были осуждены в середине июня и получили от одного до двух лет лишения свободы. Суд признал их причастными к беспорядкам в Марселе накануне матча между российской и британской сборными. Тогда в результате столкновений фанатов пострадали свыше 30 человек.

