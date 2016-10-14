Борис Джонсон. Цыганочка с выходом

Неугомонный министр иностранных дел Великобритании демонстрирует всё больше балаганных номеров

Сегодня уже мало кто помнит, что в старые времена цыганские таборы добывали хлеб насущный довольно незамысловатым способом. В ярмарочный день среди густой толпы раздавался звон гитары и смазливый жиган начинал плясать «цыганочку с выходом». Жиган делал это так зажигательно, что собравшаяся публика, забыв обо всём, хлопала в ладоши, кричала «жги, чернявый» и, соответственно, теряла бдительность. Краткая гастроль обычно заканчивалась тем, что жиган исчезал, после чего кое-кто в толпе обнаруживал убытки в собственных карманах.

Кто бы мог подумать, что этот древний шулерский способ возьмёт на вооружение министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Вообще-то мир уже успел узнать о его неординарном таланте. Идут даже споры о том, не является ли склонность Бориса к базарному шутовству последствием тесной дружбы его предков с шотландским виски. Окончательно пока не решено, тем временем неугомонный министр демонстрирует всё больше балаганных номеров. Теперь Джонсон решил отжечь «цыганочку с выходом» путём созыва совещания министров иностранных дел для «укрощения Сирии и России». Буквально вчера этот ярмарочный жиган пошёл по кругу, хлопая себя ладонями по сапогам и выкрикивая:

- Эх, бить будем, и бомбить будем, а смерть придёт, помирать будем.

Публика следит за ним, как зачарованная, хоть и без особого веселья. Именно с такими кличами Джонсон собирает в ближайшее воскресенье в Лондоне совещание министров иностранных дел США, Франции и Германии с собственным участием. Для того чтобы в узком кругу «посоветоваться о вариантах прекращения военного насилия войск Асада и Путина над мирными жителями Алеппо».

Так и говорит: «Сейчас будет правильно рассматривать более энергичные варианты, военные варианты, но надо отдавать себе отчет в том, насколько они окажутся действенными… Конечно же, мы ничего не можем предпринимать без коалиции с американцами, и хотя мы еще далеки от конечной цели, но это не значит, что обсуждения к такой цели не ведут. Ведут конечно… Очень важно не давать несбыточных надежд. Мы знаем трудности в установлении бесполетной зоны и ее последствиях, хоть такие концепции могут выглядеть как легкодостижимые».

Когда целый министр иностранных дел великой державы начинает говорить о «военных вариантах» и о «трудностях установления бесполетной зоны», у публики должна появиться дрожь в коленях и временная потеря ясности мышления. Ведь он «отжигает» номер, который можно приравнять к карманным кражам в крупных размерах. Его подельники в СМИ и европейских парламентах в этот момент отнимают у публики остатки здравого смысла. Значит, готовят к чему-то серьёзному.

Не случайно и из-за океана раздались крики «жги, чернявый», и там в круг вышел солист другого коллектива, давно шмонающего по карманам представителей мирового сообщества. Балаган задуман на славу.

Как-то эта «цыганочка с выходом» напомнила недавние времена Буша-младшего и Тони Блэра, имена которых высечены золотыми буквами в закромах англосаксонских корпораций. Эти жиганы устроили очень похожий номер для начала войны против Ирака и не понесли никакого наказания за сотни тысяч невинно погибших. На этой авантюре американские и британские ТНК до сих пор имеют баснословные прибыли.

Однако между тем и этим номерами существует тонкая разница. Тогда в Ираке не присутствовали российские ВКС, а из Саддама Хусейна можно было делать какое угодно чудовище, потому что средств для информационной защиты он не имел. Вот и оказалась победа лёгкой, а плоды её сладкими.

Можно предположить, что в страдающем разуме Бориса Джонсона Владимир Путин приравнен к Саддаму Хусейну и трудностей с российским президентом разгулявшийся британец не предполагает.

Что остаётся делать? Предъявлять претензии предкам британского министра никакого смысла не имеет, они свою роль уже отыграли. Может быть, написать ему коллективное письмо от имени цыганского народа? Рассказать в этом письме, что трудовой цыганский народ давно от подобного способа добычи средств отказался как от аморального и устаревшего. Потому что «цыганочка с выходом» не всегда кончалась благополучным исходом для артистов. Более того, трудовым цыганам стыдно видеть, что этот древний промысел подхвачен в Великобритании, с которой у цыган всегда были дружественные отношения. Среди них даже существует легенда, что британский королевский дом стал меньше заниматься шулерством под положительным цыганским влиянием.

Письмо, конечно, написать можно. Однако, судя по неукротимости Бориса Джонсона, он к цыганским аргументам прислушиваться не станет. Не та порода.

Будем надеяться, что представление устраивается для того, чтобы в очередной раз попытаться запугать ежа традиционным англосаксонским средством устрашения.

Скоро увидим.