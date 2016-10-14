"Асад заявил об угрозе Третьей мировой войны из-за эскалации в Сирии"

Президент Сирии Башар Асад считает, что Запад и особенно США не остановили «холодную войну». Ситуация в мире после распада СССР и на фоне ухудшения ситуации в Сирии напоминает холодную войну в стадии развития, и есть вероятность ее перерастания в Третью мировую войну, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью, опубликованном в пятницу, 14 октября, в газете «Комсомольская правда».

Асад отметил, что Сирия является одним из наиболее важных звеньев в этом процессе, в котором США пытаются сохранить американскую гегемонию над миром, не позволяя никому быть партнером на политической или международной арене. «Поэтому этот запах войны, которую вы описали как третью Мировую войну, чувствуется в воздухе», — сказал 51-летний сирийский лидер.

Он уточнил, что Сирия является лишь частью этой войны. И Запад никогда не смирится с ее независимостью, как не смирится с независимостью России. «Запад хочет, чтобы вы ему постоянно поддакивали. И та же проблема у Сирии с Западом», — пояснил Асад.

Асад заявил, что сегодня не имеет значения, сколько стран вмешивается в сирийские дела. Самое важное, по его словам, какие из этих стран поддерживает террористов ежедневно и ежечасно.

Президент Сирии назвал Россию и Иран среди постоянных союзников Дамаска, которые находятся в стране на легальной основе и воюют против террористов. «Но есть другие страны, которые вмешиваются именно с целью поддержки террористов», — заявил Асад.

Асад призвал вести борьбу с идеологией «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) и остановить финансирование терроризма, поток денег, позволяющий продвигают ваххабитскую идеологию по всему миру.