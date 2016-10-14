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Асад заявил об угрозе Третьей мировой войны из-за эскалации в Сирии

13:14 14.10.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Президент Сирии Башар Асад считает, что Запад и особенно США не остановили «холодную войну». Ситуация в мире после распада СССР и на фоне ухудшения ситуации в Сирии напоминает холодную войну в стадии развития, и есть вероятность ее перерастания в Третью мировую войну, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью, опубликованном в пятницу, 14 октября, в газете «Комсомольская правда».

Асад отметил, что Сирия является одним из наиболее важных звеньев в этом процессе, в котором США пытаются сохранить американскую гегемонию над миром, не позволяя никому быть партнером на политической или международной арене. «Поэтому этот запах войны, которую вы описали как третью Мировую войну, чувствуется в воздухе», — сказал 51-летний сирийский лидер.

Он уточнил, что Сирия является лишь частью этой войны. И Запад никогда не смирится с ее независимостью, как не смирится с независимостью России. «Запад хочет, чтобы вы ему постоянно поддакивали. И та же проблема у Сирии с Западом», — пояснил Асад.

Асад заявил, что сегодня не имеет значения, сколько стран вмешивается в сирийские дела. Самое важное, по его словам, какие из этих стран поддерживает террористов ежедневно и ежечасно.

Президент Сирии назвал Россию и Иран среди постоянных союзников Дамаска, которые находятся в стране на легальной основе и воюют против террористов. «Но есть другие страны, которые вмешиваются именно с целью поддержки террористов», — заявил Асад.

Асад призвал вести борьбу с идеологией «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) и остановить финансирование терроризма, поток денег, позволяющий продвигают ваххабитскую идеологию по всему миру.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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14.10.2016, 20:07
321

Не из-за одного. Есть и второй, который желает быть "ВЕЧНЫМ ПРАВИТЕЛЕМ".
14.10.2016, 20:06
!

Нужно собрать всех президентов и глав правительств Европы и повозить их по госпиталям и разгромленным городам Сирии. Что бы мечты о третьей мировой войне у них поостыли. В случае войны это будет в их городах и с их населением.
Нет ничего прекраснее мирного неба, когда оттуда на головы мирного населения не сыплются бомбы и снаряды. Помните об этом!
14.10.2016, 20:01
blog2038

"Асад заявил об угрозе Третьей мировой войны из-за эскалации в Сирии"
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Или у бэби-Асада мания величия или мужик просто испугался что его жизненный путь может скоропостижно оборваться.
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