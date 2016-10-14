]]> ]]>
Главная В мире Новости

Израиль свернул сотрудничество с ЮНЕСКО из-за резолюции по Иерусалиму

16:24 14.10.2016
Фото с сайта day.kiev.ua
Фото с сайта day.kiev.ua
Материалы по теме:

Власти Израиля объявили о замораживании сотрудничества c ЮНЕСКО после того, как эта организация одобрила проект резолюции по Иерусалиму. Об этом объявил министр образования Израиля Нафтали Беннет, который также возглавляет национальную комиссию по связям с ЮНЕСКО.

В документе, подготовленном делегациями нескольких арабских стран, Израиль, в частности, осуждается «за акты агрессии и создание препятствий в доступе мусульман в священное для них место — мечеть Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф». В тексте также говорится об особой связи Иерусалима с исламом, передает Yahoo News.

При этом в проекте резолюции не упоминается иудейское название этой части Иерусалима — Храмовая гора, ее значимости для иудаизма и правах иудеев на эти святыни.

На голосование проект резолюции по Иерусалиму, в который еще могут быть внесены изменения, будет вынесен, как ожидается, в начале следующей недели.

«Я искренне надеюсь, что ЮНЕСКО остановит этот провал и прекратит отрицать историю», — заявил министр образования Израиля Нафтали Беннет.

В 2011 году ЮНЕСКО предоставила статус полноправного члена организации Палестинской автономии. В знак протеста против этого решения Израиль, США и ряд других стран временно заморозили взносы в эту организацию.

Темы: Иерусалим, Израиль, ЮНЕСКО
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.10.2016, 19:24
Израильтянин

Интересно,а из каких соображений Россия голосовала за этот бред? Окончательно исключить себя из числа вменяемых стран? Аль мусульманцы, может, простят? Вряд ли...
14.10.2016, 19:20
Израильтянин

Да, включая Россию..
14.10.2016, 19:17
Анатолий

Евреи молодцы. Вот с кого брать пример нашим государственным чудакам на букву "м"
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.