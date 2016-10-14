Израиль свернул сотрудничество с ЮНЕСКО из-за резолюции по Иерусалиму

Власти Израиля объявили о замораживании сотрудничества c ЮНЕСКО после того, как эта организация одобрила проект резолюции по Иерусалиму. Об этом объявил министр образования Израиля Нафтали Беннет, который также возглавляет национальную комиссию по связям с ЮНЕСКО.

В документе, подготовленном делегациями нескольких арабских стран, Израиль, в частности, осуждается «за акты агрессии и создание препятствий в доступе мусульман в священное для них место — мечеть Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф». В тексте также говорится об особой связи Иерусалима с исламом, передает Yahoo News.

При этом в проекте резолюции не упоминается иудейское название этой части Иерусалима — Храмовая гора, ее значимости для иудаизма и правах иудеев на эти святыни.

На голосование проект резолюции по Иерусалиму, в который еще могут быть внесены изменения, будет вынесен, как ожидается, в начале следующей недели.

«Я искренне надеюсь, что ЮНЕСКО остановит этот провал и прекратит отрицать историю», — заявил министр образования Израиля Нафтали Беннет.

В 2011 году ЮНЕСКО предоставила статус полноправного члена организации Палестинской автономии. В знак протеста против этого решения Израиль, США и ряд других стран временно заморозили взносы в эту организацию.