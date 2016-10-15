В Лозанне началась многосторонняя встреча по Сирии

Встреча министров иностранных дел РФ, США и ряда региональных держав по сирийскому урегулированию началась в Лозанне.

В переговорах принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также министры Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Катара, Иордании, Египта, Ирака, сообщает Интерфакс.

Как ожидается, одной из основных тем станет возобновление действия режима прекращения огня, а также размежевание террористов от умеренной оппозиции.