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В Лозанне началась многосторонняя встреча по Сирии

16:53 15.10.2016
Лозанна. © KM.RU
Сюжет: Сирийский кризис

Встреча министров иностранных дел РФ, США и ряда региональных держав по сирийскому урегулированию началась в Лозанне.

В переговорах принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также министры Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Катара, Иордании, Египта, Ирака, сообщает Интерфакс.

Как ожидается, одной из основных тем станет возобновление действия режима прекращения огня, а также размежевание террористов от умеренной оппозиции.

Темы: Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Визиты и важные переговоры российских политиков, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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15.10.2016, 20:08
Фома

Видимо, среди боевиков-террористов в Алепо есть и натовские разведчики и инструкторы, наверное. не рядового состава, почему и де Мистура и спецпредставители ООН лично готовы выводить боевиков и предоставить им автобусы с полной гарантией неприкосновенности и защиты боевиков-террористов со стороны ООН. Неспроста все это...
15.10.2016, 17:17
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что население России не переживает из-за санкций и намного больше волнуется из-за того, чтобы Сирия была освобождена от террористов.
«Мы сталкиваемся с экономическими трудностями, и это для нас возможность подумать о новой экономической системе. Но пока мы можем вести военные операции за рубежом, ситуация не так плоха», — сказал он в интервью во время программы Hard talk на ВВС.
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