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Рабочий визит Путина в Индию начался со встречи с премьер-министром Индии

11:21 15.10.2016
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России прибыл в Индию. Программа рабочего визита началась со встречи Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в индийском штате Гоа.

Предполагается, что сначала лидеры пообщаются в узком составе, затем переговоры пройдут в составе делегаций, передает ТАСС. РФ на них будут также представлять вице-премьер Дмитрий Рогозин, главы Минпромторга, Минэнерго, Минэкономразвития, Росатома и другие. После переговоров лидеры в режиме видеоконференции примут участие в церемонии закладки 3 и 4 блоков АЭС «Куданкулам». Путин и Моди также сделают заявления для прессы и проведут ланч тет-а-тет.

В повестке переговоров - двусторонние отношения, ситуация в Сирии, Афганистане и других странах, борьба с терроризмом. Также будут обсуждаться кооперация в атомной энергетике и военно-техническое сотрудничество.

К подписанию по итогам переговоров подготовлен внушительный пакет документов. В частности, РФ и Индия подпишут соглашение о поставке российской зенитной ракетной системы большой дальности С-400 «Триумф». Кроме того, Путин и Моди по итогам переговоров примут совместное заявление, в котором будет отражена общность подходов к решению различных вопросов глобальной и региональной повестки дня. Также будет одобрена «дорожная карта» мероприятий, приуроченных к 70-летию установления дипотношений между двумя странами. Всего же планируется подписать около 18 документов.

Темы: Индия, Визиты и важные переговоры российских политиков, Страны БРИКС, Владимир Путин
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