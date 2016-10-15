ЮНЕСКО пожертвовала культурой ради разжигания межнациональных конфликтов

Нормальную работу организации поставили под угрозу сразу два международных скандала

ЮНЕСКО, возглавляемая гражданкой Болгарии Ириной Боковой, спровоцировала крупные международные скандалы с участием Китая, Японии, Израиля и Палестины. В итоге организация, задача которой – выявление и охрана объектов культуры, подлила масла в огонь сложных межгосударственных конфликтов, поставив свои культурные программы под угрозу.

«Пересменка» в секретариате ООН неожиданно совпала с серьезным кризисом в одной из структур Объединенных Наций – ЮНЕСКО, отвечающей за вопросы образования, науки и культуры. Нормальную работу организации поставили под угрозу сразу два международных скандала.

Сперва Япония заявила о приостановке финансирования данной структуры из-за того, что архивы с документами о Нанкинской резне были включены в наследие ЮНЕСКО «Память мира» (разумеется, по инициативе Китая). В отличие от Германии, Япония, как и Турция, крайне неохотно признает ошибки прошлого. Даже несмотря на то, что император Акихито еще в 1995 году выразил личные соболезнования родственникам погибших, многие японские политики либо считают, что Нанкинской резни вообще не было, либо обвиняют Китай в значительном преувеличении масштабов трагедии.

Взнос Японии составляет порядка 38 млн долларов США, или 11% бюджета ЮНЕСКО. Поэтому, если данный вопрос не будет решен, многие программы организации окажутся под угрозой.

Буквально через пару дней после нанкинского скандала возник еще один. Программная комиссия при Исполнительном совете ЮНЕСКО приняла резолюцию, в которой Храмовая гора в Иерусалиме называется исключительно мусульманской святыней. В этом случае не смог смолчать Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал принятие резолюции «театром абсурда» и сравнил отрицание связи Израиля с Храмовой горой, где находится Стена плача, с отрицанием связи между Китаем и Великой китайской стеной или Египтом и пирамидами.

При этом на сайте ЮНЕСКО – полная тишина. Чиновники любой страны мира, а уж тем более международные, всегда будут делать хорошую мину при плохой игре и до последнего утверждать, что все находится под контролем. Одна из последних новостей повествует о том, что 11 октября генеральный директор организации Ирина Бокова наградила трех лауреатов Премией ЮНЕСКО-Японии и поблагодарила правительство последней за финансирование премии. При этом говорится, что «в январе 2017 года будет объявлено о начале выдвижения кандидатур на премию, которая будет вручаться в третий раз».

Возможно, спокойствие чиновников вызвано тем, что данный скандал – далеко не первый. В 2011 году, когда было принято решение о вступлении в ЮНЕСКО Палестинской автономии, Израиль тоже протестовал, а США, Канада, Австралия и Польша заявили о приостановке финансирования. В 2012 год ЮНЕСКО вступила с дефицитом бюджета в 150 млн долларов, однако это не привело к приостановке важных программ организации.

Видимо, и сейчас в Париже (там расположена штаб-квартира ЮНЕСКО) надеются, что либо заявления Израиля и Японии останутся лишь словами, либо выпадающие за счет их бойкота средства внесут другие страны – например, Китай и поддерживающие Палестину государства арабского мира (кстати, председатель исполнительного совета ЮНЕСКО – египтянин Мохаммед Самех Амр, что кое-что объясняет).

Но проблема не только и не столько в деньгах. ООН была создана для модерации международных процессов. Не всегда это удавалось хорошо, но сама структура организации, методы принятия решений, ротация руководства и членства в Совете Безопасности помогали добиться того, чтобы даже несогласные с каким-либо решением страны не чувствовали себя оскорбленными.

Новый генеральный секретарь Антониу Гутерриш уже заявил, что главной своей задачей считает сближение интересов главных игроков мировой политики: «Я буду рад сделать все возможное, чтобы поддержать и увеличить доверие между государствами-членами в целом. Конечно, США и Россия являются абсолютно центральными странами в сегодняшнем мире. Я был весьма рад отметить, что переговоры по Сирии начнутся вновь. Я буду всегда воодушевлять эти две страны, как и других, сплотиться. Я абсолютно убежден, что если эти две страны сблизятся, у них будет огромная возможность мобилизовать других и убедить, что имеющиеся разногласия могут быть преодолены».

Другое дело, что, помимо российско-американских споров о будущем Сирии и дискуссии о допустимости вмешательства в дела суверенных государств в целом, в мире есть множество других двухсторонних противоречий. Это не только Япония и Китай или Израиль и Палестина. Это еще и Британия с Аргентиной, Греция с Турцией, Индия с Пакистаном – и многие другие. Задача ЮНЕСКО как неотъемлемой части Организации Объединенных Наций – сглаживание противоречий, а не их обострение.

Безусловно, подавляющее большинство стран мира считают Нанкинскую резню военным преступлением, но доносить это мнение до Японии следует несколько более осторожными методами, а не однозначным и безальтернативным решением включить документы о трагедии в наследие ЮНЕСКО, благо их историческая ценность неоспорима, а вот культурная – вопрос.

Вопрос с Храмовой горой еще сложнее. Практически весь исламский мир уверен, что после вознесения Мухаммеда на небеса это их и только их святыня. У Израиля с его историей Первого и Второго храма другое мнение, а возможностей для компромисса пока не найдено. Но зачем в документе ЮНЕСКО однозначно вставать на позицию одной стороны, если возможности любого языка мира оставляют поле для маневра? В крайнем случае принятие спорного и не сказать чтобы необходимого решения можно отложить на более благоприятный период времени.

ООН и ЮНЕСКО были созданы после самой кровавой войны в истории человечества. И созданы именно для того, чтобы подобные конфликты больше не повторялись. Войны начинаются, когда компромисс между сторонами невозможен, а статус-кво для одной из них неприемлем.

Если международные организации вместо того, чтобы искать пути для консенсусных решений, начнут обострять отношения между конфликтующими сторонами, возникает неизбежный вопрос – а кому и зачем нужны такие организации? И особенно странно выглядит подобная опасная принципиальность именно со стороны ЮНЕСКО – организации, призванной сохранять культурное наследие, развивать науку и образование и укреплять мир во всем мире за счет обеспечения справедливости.