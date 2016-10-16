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Тысячи французов выступили против однополых браков

21:26 16.10.2016
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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В Париже прошла массовая акция протеста против однополых браков. Ее инициатором выступила общественная организация в поддержку традиционных семей Manif pour tous, передает AFP.

Организатор акции утверждают, что в ней приняли участие 200 тысяч человек, по данным полиции – количество митингующих составило 23-24 тысячи человек.

Протестующие выступали за отмену закона, разрешающего однополые браки, а также за запрет использования представителями секс-меньшинств возможностей искусственного оплодотворения и суррогатного материнства. Они надеются, что акция протеста будет иметь вес на президентских выборах, которые должны пройти во Франции через полгода.

В ходе манифестации были задержаны 13 человек. Шестеро из них – активистки движения Femen, которые были схвачены самими протестующими и переданы полиции.

Однополые браки были легализованы во Франции в 2013 году. Тогда это вызвало весьма неоднозначную реакцию в обществе.
 

Темы: Париж, Франция, Акции протеста и демонстрации в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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16.10.2016, 22:40
если легализованы в 2013-м

то их ни за что теперь не отменят.
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