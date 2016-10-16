Десятки человек пострадали при обрушении моста в Индонезии

В результате обрушения подвесного моста, соединявшего острова Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган в Индонезии, пострадали 34 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось, что в ходе происшествия погибли девять человек и получили ранения еще 18. Количество жертв инцидента пока не изменилось. Число лиц, пропавших без вести остается неизвестным.

Главы Управления по вопросам поисково-спасательных операций Диди Ханзар, заявил, что к обрушению моста могла привести его перегруженность. По его словам, из-за религиозной церемонии на сооружении скопилось слишком много людей и транспортных средств.

В настоящее время поисково-спасательная операция приостановлена. Она возобновиться в понедельник. Все пострадавшие помещены в ближайшую клинику, где им оказывается необходимая помощь.

