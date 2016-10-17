Украина: террор меньшинства над большинством

Порошенко заходит на новый виток войны

С началом вооружённого конфликта в Донбассе на Украине появилась странная традиция: военную технику и вооружение армейским подразделениям принято передавать не в рабочем режиме, а с помпой, с участием первых лиц государства, под аккомпанемент пафосных речей и громких заявлений.

Петр Порошенко © РИА Новости, Михаил Маркив

Война Киева с Донбассом стала внутренней и внешней политикой украинского государства, к атрибутам войны сложилось трепетное отношение: фигура президента на фоне танка призвана убедить украинцев в том, насколько ничтожны их мирские жалобы на цены, тарифы и скудность социальных подачек в сравнении с войной, постоянно требующей железа и человеческого материала.

«Страна сейчас находится в состоянии войны… Я настаиваю на том, что война ведётся, и защита, и оборона нашего государства – это дело не только наших Вооруженных Сил. Это дело всего украинского народа, всего общества, власти. Мы все должны сделать максимум возможного для того, чтобы защитить нашу свободу, нашу демократию, нашу территориальную целостность и наш суверенитет. В случае полномасштабного российского вторжения, которое мы, к сожалению, не исключаем, мы готовы дать достойный ответ», – с надрывом говорил Порошенко, участвуя в субботу в торжественной передаче орудий убийства жителей Донбасса украинским военнослужащим.

Если президент настаивает на том, что война ведётся, – так оно и есть, кто ж возьмётся спорить с главой государства. И раз войну эту Порошенко обозначил «делом всего украинского народа», надо ожидать, что народ с этого момента должен без колебаний положить живот свой и имущество своё на алтарь войны. А не скулить, понимаешь, провожая в полёт отпущенные на свободу цены.

Какие могут быть жалобы на власть, если каждый день чиновники и депутаты проводят в напряжённом ожидании «полномасштабного вторжения», подготавливая страну к отпору? В свете президентского заявления каждый житель Украины, недовольный резким подорожанием продуктов или стоимостью коммунальных услуг, – враг государства и агент Кремля. Настоящий патриот Украины должен втянуть живот, потуже затянуть пояс, положить зубы на полку и наточить острые и колющие предметы в преддверии вторжения. Все имеющиеся ценности правильнее отнести волонтёрам, собирающим средства на войну.

Без войны украинское государство в его нынешнем виде уже не может существовать.

Во-первых, правящая верхушка не может найти для себя равноценного войне источника доходов, а жить-то как-то надо.

Во-вторых, война – источник рабочих мест для людей трудоспособного возраста, которых больше занять абсолютно нечем. Кроме того, за счёт гибели и ранений обеспечивается естественная убыль кадров, соответственно, открываются новые вакансии, происходит, так сказать, ротация. Процесс идёт живо и непрерывно. Всякий раз легко обновить кадровый состав того или иного подразделения, потерявшего боеспособность от пьянства и морального разложения, организацией атаки на позиции Донецкой и Луганской республик. После двух с половиной лет вооружённого конфликта с Донбассом эта власть даже вообразить не может, что делать с массой взрослых мужчин с оружием в случае внезапного окончания войны.

В-третьих, в условиях войны на проблемы, нужды и заботы мирных граждан государству можно просто не обращать внимания. И даже если народ в большинстве своём, как показало сентябрьское исследование агентства R&B Group, считает, что Украина должна выполнить минские договорённости, а политика Порошенко в отношении Донбасса неверна (65 % и 66 % соответственно), общественные настроения для украинского президента – не указ. В Харьковской области президентом Украины было сказано главное: минские договорённости выполняться не будут. Поскольку Киев видит другую очерёдность перечисленных в них мероприятий.

«Пока не будет выполнен пакет безопасности, Украина в политическом процессе продвигаться не будет», – сообщил глава украинского государства, если верить его официальному сайту.

Под пресловутым «пакетом безопасности» украинская сторона давно подразумевает, в первую очередь, передачу участка государственной границы между мятежными республиками и Российской Федерацией под контроль украинских властей, что позволит немедленно покончить с республиками по «хорватскому сценарию», о котором в Киеве мечтают давно.

Впрочем, неважно, как назовут сценарий принудительного возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в состав Украины, – ясно, что целью такой операции будет выдавливание в РФ местного населения, не принимающего «ценности майдана» ни в какую. Никаких здравых предложений политического урегулирования проблемы Донбасса у украинского руководства за два с половиной года так и не появилось, нет их и сейчас.

Поскольку военных успехов у Киева тоже нет, а негативное отношение к войне в народе растёт на фоне снижения уровня жизни, которое люди всё чаще соотносят не с «российским вторжением», а с провалом экономической политики «команды майдана», занявшей главные кабинеты в Киеве и кабинетики в регионах, президенту приходится взвинчивать антироссийские настроения регулярными возгласами о «полномасштабном вторжении».

«Стране необходимо современное, новое, мощное оружие, которое защитит Украину от агрессора», – заявил Порошенко под Харьковом, передавая армии 150 единиц боевой техники. И поделился радостью: дескать, «уже есть новые 202 и 120 мм украинские минометы». При этом президент не мог не знать, что говорит он о вооружении, применение которого в Донбассе запрещено.

На днях украинское оружие отняло жизнь у 71-летней старушки, жительницы ДНР, спасая Киев от «полномасштабного вторжения». Эта жизнь для Порошенко – ноль, она ничего не стоит. Точно так же ничего не стоят и жизни тех, кого он отправляет воевать в Донбасс. Будь иначе, давно нашёлся бы вариант мира, который для русских и украинцев является естественным и желанным.

Однако меньшинство, возымевшее в результате переворота на Украине власть над большинством, голосует за войну. «На Украине действительно есть большинство, которое поддерживает мир. Но, к сожалению, страну пока терроризирует меньшинство, которое хочет войны. Оно зарабатывает на войне политические баллы, деньги, сомнительную славу и удовлетворяет свои амбиции», – говорит украинский политолог Кость Бондаренко.

Отказываясь от выполнения минских договорённостей, Порошенко ступает на очень опасный путь военной эскалации. Всякий раз, когда украинская сторона шла по этому пути, Киев увязал в «котлах», ВСУ несли значительные потери, вызывавшие в стране шок. Впрочем, украинское военное командование привыкло с оптимизмом рапортовать, что «полномасштабное вторжение» можно сдержать при потерях «всего»… в 6-10 тысяч человек убитыми.

Перечёркивая минские договорённости, Порошенко перечёркивает и перемирие в Донбассе. Фактически его уже нет – по всей линии разграничения идут бои разной степени интенсивности. «В Донецкой Народной Республике обстановка обострилась. Украинские силовики за прошедшие сутки 608 раз нарушили режим прекращения огня, из них с применением тяжелой артиллерии и минометов 452 раза», – заявил в субботу 15 октября заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Заходя на новый виток войны, нынешний президент Украины, пафосно бряцающий оружием на фоне танков, расписывается в полном непонимании того, к чему приведут его безответственные заявления и страну, и его лично.