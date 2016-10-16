..Мирная оккупация Европы..

Политологи бьют тревогу: растет опасность того, что в один момент приезжие возьмут власть и установят свои порядки

В Барселоне, этой жемчужине Средиземноморья, много чудесных уголков, парк Гуэль, творение всемирно признанного архитектора Антонио Гауди – один из них. На его тропинках, словно нависающих над столицей Каталонии и морским простором, всегда масса туристов. Этим пользуются продавцы самых разных, в том числе и экзотических африканских сувениров, причем все они, как правило, работают без лицензий, на свой страх и риск.

Вот на большой простыне прямо на земле разложил немудреные поделки из дерева чернокожий с роскошными дредами, а вот симпатичная мулаточка трясет цветными платочками, далее на импровизированном стеллаже – блестящие женские безделушки. Индия? "Пакистан" - уточнил продавец, молодой парень в бейсболке. Перебросились парой фраз, выяснилось, что он из Карачи, добрался сюда сухопутным путем через Турцию, остановился у брата, который здесь уже несколько лет, в ожидании легализации промышляет розничной, так сказать, торговлей. Надеется, вид на жительство решит многие проблемы, и прежде всего откроет двери большой Европы.

Дело в том, что в Испании работу не могут найти даже местные, а вот в Германии, Британии, Скандинавии, по его разумению, возможностей несравнимо больше. Полицейские терпят этих, безусловно, нарушителей правил общественного порядка, понимая, что гонять их толку мало, они послушно собирают свой "магазин" и открывают его в другом месте, благо парк огромный, за всеми не усмотришь.

В подавляющем большинстве эти торговцы – магометане.. Если мужчин еще можно спутать с испанцами или итальянцами, то женщин видно сразу, они непременно в мусульманских платках, встречаются и хиджабы, хотя во многих странах они объявлены вне закона.

Женщины в этих традиционных головных уборах везде: на улицах, в магазинах, на базарах, в автобусах. Чаще всего в сопровождении мужчин, нередко с двумя-тремя детьми. Раньше, лет десять назад, они тоже встречались, но вели себя тихо, незаметно, теперь же ведут себя развязно, разговаривают громко, порой вызывающе, чуть ли не кричат, запросто могут толкнуть, обругать.

В Париже, в сквере рядом с Лувром, нас обслуживал один из них, похоже, тяготился своим положением – заказанные блюда едва ли не бросал на стол, общался подчеркнуто резко. В этом месте можно бы назидательно итожить: за что боролись, на то и... ну, дальше знаете.

Похоже, Европа заново учится жить в условиях массового наплыва беженцев с мусульманского востока, по статистике за минувший и нынешний год на территории Старого Света их оказалось более 2 млн, причем ежедневно это число заметно увеличивается. Однако Европа уже давно познакомилась с массовыми миграциями с юга, после Второй мировой Германия сама пригласила более 1 млн турок на восстановление разбитых городов. Сейчас они получили все гражданские права, их число составляет, по разным оценкам, от 3 до 5 млн, они имеют свое представительство в местных органах власти и даже в бундестаге. Эксперты положительно оценивают этот опыт, позволивший за счет дешевой рабсилы (туркам платили едва ли не в два раза меньше, чем своим) поднять Бундесреспублику из руин.

Ангела Меркель захотела повторить трюк, но не учла, что более чем за полвека многое изменилось, в результате ее инициативу поминают недобрым словом во многих странах объединенной Европы. Все мы наслышаны о том беспределе, что устроили мигранты в новогоднюю ночь в Кельне, Гамбурге и других городах, число потерпевших исчисляется тысячами. Что удивительно: полиция мало обращала внимание на буйство "гостей", что стало причиной скандала в парламенте.

Мы пересекли Германию на автобусе дважды по диагонали, на окраине Франкфурта, например, наблюдали огороженную колючей проволокой зону, по которой бродили ожидающие решения своей судьбы беженцы. Похоже, немцам в некоторой степени удалось обуздать стихию, но утверждать, что вопрос решен, было бы преждевременно, местами она прорывается и дает о себе знать конфликтами.

Вот баварский Бамберг, представляемый в туристических проспектах как классический немецкий город средней руки, не тронутый, кстати, ковровыми бомбежками союзных войск во время последней войны. По его среневековым улочкам бродят толпы туристов со всех концов света, но их восторг омрачают разного рода конфликты. Как и в каждом населенном пункте, здесь варят свое особенное пиво, его продают везде, в том числе и на центральной площади. Встал в очередь и я, но, пересчитав сдачу, обнаружил, что не хватает пять евро. Смуглый продавец сверкнул глазами, на ломаном немецком отверг мои попытки восстановить справедливость. Мелочь? Как сказать, только вот раньше добропорядочные бюргеры не позволяли себе подобного наглого развода, дорожили честным именем.

Пресса писала о том, как власти Баварии отправили прибывший автобус с беженцами непосредственно фрау Меркель. И все же приему беженцев особенно активно сопротивлялись новые земли бывшей ГДР. Здесь раскусили расчет лидера государства: за счет сотен тысяч мигрантов перенасытить рынок рабочей силы, что должно было создать давление на работающих и в конечном счете остановить рост зарплаты, потому восточные земли сопротивляются как могут реализации разнарядки по мигрантам. Не менее острые проблемы у соседей Дойчланда.

В иные страны южане перебрались полулегально, как, например, алжирцы селились во Франции еще тогда, когда она являлась колониальной империей. Многие города юга, в частности, Марсель, настолько плотно населены арабами – мусульманами, что, попав сюда, с трудом веришь, что ты в самой что ни на есть колыбели европейской цивилизации: центр города превращен по сути в восточный рынок, самые разные товары неясного происхождения разложены прямо на тротуарах и даже проезжей части.

Политологи бьют тревогу: растет опасность того, что в один момент приезжие возьмут власть и установят свои порядки, в том числе судить будут по шариату. Прозвенели уже первые звоночки: в районах со значительным мусульманским населением действуют так называемые патрули ислама, которые наказывают всех девушек, независимо от вероисповедания, за смелые наряды, употребление алкоголя. Ответная реакция властей: запрет на купание женщин в буркини, принятый на курортах, запрет в Швейцарии строить мечети, высылка из Англии одиозных апологетов Аллаха.

В связке со вторым великим переселением народов идет вопрос терроризма, поскольку многие из беженцев заражены этой смертельной бациллой. Его корни в политике мировых гегемонов, которые хотели бы по-прежнему пить кровь из развивающихся стран, брать у них больше, чем дают, чем и объясняется трагический баланс: число голодных и неграмотных в мире растет пропорционально числу мультимиллионеров. Вот и берутся обездоленные за оружие в поисках правды, а под раздачу чаще всего попадают невинные, но отнюдь не представители золотого класса. Ну разве не в Вашингтоне разработали теорию управляемого хаоса, реализация которой подняла на дыбы Ближний Восток и Магриб, привела к неисчислимым смертям и страданиям?

Вот и вынужден Евросоюз выводить на улицы армию, чтобы предупредить теракты, причем делает это, по общему признанию, дилетантски. Под прицелом оказалась Франция, где число мусульман уже превышает 20% и продолжает угрожающе расти. В центре и на оживленных перекрестках французских городов привычными стали вооруженные автоматическим оружием солдаты, у которых палец всегда на спусковом крючке. Армейские посты - на улицах германских и испанских центров, колонны военной техники - на автострадах. И, разумеется, несравненно больше полиции, чем ранее.

Еврокомиссия, как известно, решила упорядочить этот вопрос и расписала квоты по приему беженцев, несколько тысяч достались и Прибалтике. Первые семьи уже прибыли, однако задержались недолго: из Эстонии семьи иракцев и сирийцев сбежали в течение трех месяцев, Литву тридцать человек с Ближнего Востока покинули еще быстрее. А ведь им здесь предоставили такие условия, каких не знают даже местные граждане: ежемесячное пособие в 400 евро взрослому и по 50 на каждого ребенка, оплачиваемое достойное жилье, льготы при поступлении на работу... Сознательные граждане стали говорить о дискриминации, вышли на митинги с требованием приравнять их к беженцам и предоставить такой же соцпакет.

Понятно, что мигранты, покинув Прибалтику, не вернулись домой, а просочились в Западную Европу, поскольку Латвия, Литва и Эстония таковой не являются и устраиваться здесь нет никакого смысла. Центры беженцев, подготовленные к приему тысяч человек, по-прежнему пустуют, напрасно расходуя народные деньги. А гости с юга все больше входят во вкус достижения Германии и прочих райских уголков через Прибалтику, охотно подписываясь на одну из балтийских республик, о чем свидетельствует рост числа желающих. Понять их можно: жить в стране, их которой стремительно бегут коренные граждане, - не самый лучший вариант.