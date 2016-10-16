В Донецке убит один из командиров ополчения ДНР Моторола

Командир одного из подразделений ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Арсен Павлов с позывным "Моторола" погиб в воскресенье в Донецке, сообщил РИА Новости по телефону источник в силовых структурах республики.

В Минобороны ДНР подтвердили факт гибели Моторолы в результате теракта.

Место происшествия оцеплено сотрудниками МВД ДНР и военными, присутствуют сотрудники МЧС, дежурят несколько машин "скорой", передает корреспондент РИА Новости. Запрещены проход и проезд во двор дома, где произошло ЧП.

Одна из дорог, ведущих к дому Павлова, перекрыта бронетранспортером.

Полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин в эфире эфире телеканала "Россия 24" сообщил о подробностях произошедшего. По его словам, взрывное устройство было заложено в районе лифта дома, где жил Павлов. В результате теракта также пострадали несколько человек.

Пушилин добавил, что гибель Моторолы может привести к обострению ситуации в Донбассе. Он также предположил, что таким образом Киев может провоцировать силы ополчения. Пушилин считает, что Киев не может выполнять Минские соглашения и пытается сорвать их.

Павлов стал известен благодаря прямым трансляциям в интернете с передовой под Славянском в 2014 году. Участвовал в боях за Иловайск, донецкий аэропорт и в районе Дебальцево.