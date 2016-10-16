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В Донецке убит один из командиров ополчения ДНР Моторола

23:47 16.10.2016
Арсен Павлов © РИА Новости, Геннадий Дубовой
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Командир одного из подразделений ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Арсен Павлов с позывным "Моторола" погиб в воскресенье в Донецке, сообщил РИА Новости по телефону источник в силовых структурах республики.

В Минобороны ДНР подтвердили факт гибели Моторолы в результате теракта.

Место происшествия оцеплено сотрудниками МВД ДНР и военными, присутствуют сотрудники МЧС, дежурят несколько машин "скорой", передает корреспондент РИА Новости. Запрещены проход и проезд во двор дома, где произошло ЧП.

Одна из дорог, ведущих к дому Павлова, перекрыта бронетранспортером.

Полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин в эфире эфире телеканала "Россия 24" сообщил о подробностях произошедшего. По его словам, взрывное устройство было заложено в районе лифта дома, где жил Павлов. В результате теракта также пострадали несколько человек.

Пушилин добавил, что гибель Моторолы может привести к обострению ситуации в Донбассе. Он также предположил, что таким образом Киев может провоцировать силы ополчения. Пушилин считает, что Киев не может выполнять Минские соглашения и пытается сорвать их.

Павлов стал известен благодаря прямым трансляциям в интернете с передовой под Славянском в 2014 году. Участвовал в боях за Иловайск, донецкий аэропорт и в районе Дебальцево.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине 2013-2016
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Комментарии читателей
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17.10.2016, 03:46
Кобра

Мразями и абсолютными идиотами, с напрочь выхолощеными мозгами, являются особи, которые, подобно вам, смеют оскорблять и поливать грязью Настоящих Героев!
17.10.2016, 02:55
Сергей Архангельский

Мои соболезнования! Такой человек! Слов нет!
17.10.2016, 02:39
Путь

террора, не справившись в открытом бою, Порошенко выбрал первым.
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