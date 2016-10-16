МИД России подвел итоги министерской встречи по Сирии

15 октября в Лозанне состоялась министерская встреча по Сирии в «узком формате» с участием России, США, Ирана, Катара, Саудовской Аравии, Турции, Египта, Ирака, Иордании и специального посланника генсекретаря ООН по Сирии С. де Мистуры.

В ходе обсуждения основной акцент был сделан на задачах восстановления режима прекращения боевых действий в Алеппо и в целом в САР в контексте достигнутых 9 сентября в Женеве российско-американских договоренностей, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Во время встречи были рассмотрены вопросы скорейшего запуска политического процесса на основе положений соответствующих резолюций СБ ООН, решений Международной группы поддержки Сирии иЖеневского коммюнике 2012 г.

Все участники встречи подтвердили свою приверженность сохранению Сирии в качестве целостного, независимого и светского государства, в котором будущее своей страны определят сами сирийцы в ходе инклюзивного политического диалога.

С российской стороны подчеркивалось, что залогом восстановления и успешной реализации режима прекращения огня, обеспечения гуманитарного доступа ко всем нуждающимся является отмежевание отрядов «умеренной» оппозиции от боевиков «Джабхат Фатх аш-Шам» (экс-«Джабхат ан-Нусры», запрещенной на территории России) и других аффилированных с ней террористических группировок.

В этой связи потребуется соответствующая работа всех участников встречи с присутствующими в Сирии силами. При этом необходимо понимать, что операции против террористов запрещенных в России ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры» будут продолжены.

