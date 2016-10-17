Белый дом пообещал дать ответ на «российские кибератаки»

США дадут ответ на хакерские атаки со стороны России, но не обязательно в цифровой сфере. Об этом заявил официальный представитель белого дома Джош Эрнест, сообщает «Интерфакс».

По его словам, президент США Барак Обама рассматривает различные варианты ответа, в том числе и финансовые санкции. При этом Эрнест добавил, что какое бы решение ни принял глава государства, анонсироваться ответ Штатов не будет.

Вице-президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что Вашингтон даст ответ на «российские кибератаки» «при обстоятельствах, оказывающих самое сильное влияние». Он также отметил, что информация об этом распространяться не будет.

Американские политики неоднократно обвиняли Россию в осуществлении хакерских атак на серверы США, якобы с целью повлиять на результаты предстоящих президентских выборов. Каких-либо доказательств они при этом не предъявляли.

В Кремле все эти обвинения назвали голословными. По словам президента России Владимира Путина, в них нет ничего нового. Он также не удивился угрозам Штатов устроить ответные хакерские атаки, поскольку США «за всеми подглядывают и всех подслушивают» и это не является ни для кого секретом.

