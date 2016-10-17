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Лидеры ЕС обсудят финансирование Москвой ультраправых в Европе

11:35 17.10.2016
Флаги Евросоюза и Франции © KM.RU, Илья Шабардин
Флаги Евросоюза и Франции © KM.RU, Илья Шабардин
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Лидеры ЕС планируют обсудить финансирование Москвой крайне правых и маргинальных партий в Европе. Об этом The Financial Times сообщили несколько высокопоставленных европейских дипломатов.

По их словам, эта проблема будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 20 октября. Издание отмечает, что эти переговоры были запланированы еще месяц назад, однако сейчас они состоятся на фоне обвинений в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы в США и в кибератаках на американских политиков и партии.

Страны ЕС также опасаются, что Россия пытается вмешиваться во внутреннюю политику европейских стран, продолжает FT. По словам собеседников газеты, спецслужбы «нескольких» стран активной изучают этот вопрос. Высокопоставленный дипломат, участвовавший в подготовке переговоров, утверждает, что есть доказательства того, что эти подозрения являются обоснованными. «Это вызывает серьезную озабоченность», — подчеркнул он.

Темы: Россия, Европа, Отношения России и стран Западной Европы, Европейский союз (ЕС)
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