Президент Сербии отказался вводить санкции против России

Сербия никогда не введет санкции в отношении России, несмотря на давление извне, и не желает, чтобы кто-то «выбирал ей друзей». Об этом заявил президент страны Томислав Николич, передает РИА Новости.

Он отметил, что без России не решается ни один важный международный вопрос и без нее Белград не сможет в полной мере защитить свои государственные интересы. Прежде всего это касается суверенитета Сербии и ее территориальной целостности, подчеркнул президент.

Он заверил, что его страна никогда не присоединиться к каким-либо санкциям в отношении России, поскольку ранее уже испытала на себе их разрушительное воздействие. «Они имеют далеко идущие последствия и чаще всего поражают наиболее уязвимые слои населения — именно тех, кого инициаторы санкций часто показательно хотят защитить», — цитирует агентство Николича.

Ранее руководство США допустило введение новых антироссийских санкций в связи с ситуацией в Сирии. Страны ЕС пока не предлагали расширить ограничительные меры. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини перед заседанием Совета ЕС заявила, что ни одно государство, входящее в сообщество, не выступило с такой инициативой, несмотря на многочисленные заявления в СМИ.

