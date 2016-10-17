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Президент Украины продлил санкции в отношении России

19:38 17.10.2016
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко продлил антироссийские санкции, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

В нем отмечено, что решение СНБО от 16 сентября содержи предложение не только о продлении существующих ограничений, но и расширении санкционного списка по инициативе правительства, СБУ и Нацбанка Украины.

Санкции вводятся сроком на один год. Кабмину, СБУ, Нацбанку и Генпрокуратуре Украины поручено обеспечить их реализацию и мониторинг эффективности. Украинское внешнеполитическое ведомство Порошенко обязал проинформировать США и ЕС о введении ограничений и поставить вопрос о применении аналогичных мер.

Санкции в отношении России Киев ввел в сентябре прошлого года. Под них попали 400 физических лиц и 90 компаний. В августе текущего года кабмин Украины добавил в санкционный список еще 259 человек и 46 юрлиц. Позднее СНБО предложило включить в него сотрудников российских правоохранительных органов и судей, а Порошенко – лиц, участвовавших в выборах в Госдуму РФ в Крыму.

Некоторое время назад украинский парламентарий Сергей Лещенко пожаловался на то, что санкции Киева перестали действовать. Он пояснил, что предыдущий указ перестал действовать, а глава государства не торопиться подписывать новый. Депутат увидел в этом коррупционную составляющую.
 

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Экономические санкции и эмбарго, Петр Порошенко
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