Президент Украины продлил санкции в отношении России

Президент Украины Петр Порошенко продлил антироссийские санкции, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

В нем отмечено, что решение СНБО от 16 сентября содержи предложение не только о продлении существующих ограничений, но и расширении санкционного списка по инициативе правительства, СБУ и Нацбанка Украины.

Санкции вводятся сроком на один год. Кабмину, СБУ, Нацбанку и Генпрокуратуре Украины поручено обеспечить их реализацию и мониторинг эффективности. Украинское внешнеполитическое ведомство Порошенко обязал проинформировать США и ЕС о введении ограничений и поставить вопрос о применении аналогичных мер.

Санкции в отношении России Киев ввел в сентябре прошлого года. Под них попали 400 физических лиц и 90 компаний. В августе текущего года кабмин Украины добавил в санкционный список еще 259 человек и 46 юрлиц. Позднее СНБО предложило включить в него сотрудников российских правоохранительных органов и судей, а Порошенко – лиц, участвовавших в выборах в Госдуму РФ в Крыму.

Некоторое время назад украинский парламентарий Сергей Лещенко пожаловался на то, что санкции Киева перестали действовать. Он пояснил, что предыдущий указ перестал действовать, а глава государства не торопиться подписывать новый. Депутат увидел в этом коррупционную составляющую.

