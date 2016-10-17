Лидер ДНР назвал убийство Моторолы объявлением войны

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко назвал убийство одного из ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, «объявлением войны» Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарченко также заявил, что представители ДНР уже знают имя заказчика покушения на Моторолу. Проводятся следственные мероприятия с целью установить исполнителя убийства, сказал он.

Представитель ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, сообщил, что ответственность за гибель Моторолы несет украинская сторона, добавив, что смерть Павлова может привести к очередному обострению обстановки в Донбассе.

Украинские власти причастность к гибели Моторолы отрицают. Так, сообщает УНИАН, официальный представитель МВД Артем Шевченко заявил, что к гибели «террориста» могут быть причастны его «подельники».

«Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну», — заявил Захарченко.

Арсен Павлов был убит в Донецке 16 октября в результате взрыва бомбы в кабине лифта в доме, где он проживал.

Моторола командовал одним из подразделений ополченцев ДНР, в том числе, во время боев за Иловайск и аэропорт Донецка. Он регулярно общался с журналистами и появлялся в эфире российских каналов.