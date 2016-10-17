]]> ]]>
Главная В мире Новости

Лидер ДНР назвал убийство Моторолы объявлением войны

09:42 17.10.2016
Александр Захарченко. Фото с сайта rusvesna.su
Александр Захарченко. Фото с сайта rusvesna.su
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко назвал убийство одного из ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, «объявлением войны» Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарченко также заявил, что представители ДНР уже знают имя заказчика покушения на Моторолу. Проводятся следственные мероприятия с целью установить исполнителя убийства, сказал он.

Представитель ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, сообщил, что ответственность за гибель Моторолы несет украинская сторона, добавив, что смерть Павлова может привести к очередному обострению обстановки в Донбассе.

Украинские власти причастность к гибели Моторолы отрицают. Так, сообщает УНИАН, официальный представитель МВД Артем Шевченко заявил, что к гибели «террориста» могут быть причастны его «подельники».

«Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну», — заявил Захарченко.

Арсен Павлов был убит в Донецке 16 октября в результате взрыва бомбы в кабине лифта в доме, где он проживал.

Моторола командовал одним из подразделений ополченцев ДНР, в том числе, во время боев за Иловайск и аэропорт Донецка. Он регулярно общался с журналистами и появлялся в эфире российских каналов.

Темы: ДНР, ЛНР, Донбасс, Противостояние на Украине 2013-14, Противостояние на Украине 2013-2016
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.10.2016, 12:26
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Вы абсолютно правы! Каратели кровавой хунты так и не ответили ни за сбитый Боинг, ни за распятого мальчика...
17.10.2016, 12:21
Иванов

В старину было долгом приносить на могилу убиённого головы его врагов. Это долг Чести его соратников и друзей.
17.10.2016, 12:15
охотник за бакланами

Слишком высоки ставки.
Доберутся и до Захарченко,и до Стрелкова, чтоб замести следы, и всю вину возложат на Украину.
Все комментарии (27)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.